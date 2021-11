Sự thật “soái ca” thu nhập tiền tỷ, đi xe sang trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ

Thứ Hai, ngày 15/11/2021 20:37 PM (GMT+7)

Nhằm tăng sức nặng, uy tín và chứng minh thu nhập khủng có được từ “đầu tư tài chính”, các “soái ca” thường xuyên chụp ảnh, tạo dáng bên những chiếc xe ôtô đắt tiền. Nhưng, thực tế những món đồ “sang xịn mịn” mà các leader khoe trên mạng đa phần đều đi thuê, đi mượn để chụp ảnh làm màu mà thôi.

Trần Quang H. (có biệt danh là H. Euro) vốn là một “ca sĩ kẹo kéo”, chuyên xách loa đi hát rong ở khu vực “phố Tây” Bùi Viện (quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Vậy mà, chỉ trong một thời gian ngắn H. Euro đã tậu được nhà và sắm được chiếc xe Mercedes trị giá gần 2 tỷ đồng.

Những đối tượng cầm đầu trang "đầu tư tài chính" Evol.club thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh để thu hút người chơi

Sau nhiều năm ca hát, H. cũng có được một số fan hâm mộ. Tài khoản của H. trên mạng xã hội YouTube, Tiktok cũng có một số lượng người theo dõi. Anh ta từng chia sẻ, muốn dùng âm nhạc để kết nối với mọi người...

Chỉ sau một thời gian ngắn, H. Euro khiến cho nhiều fan hâm mộ choáng váng khi tuyên bố đang là một leader (người đứng đầu) một kênh đầu tư tài chính siêu hot. Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn anh ta tậu được nhà và sắm được chiếc xe Mercedes trị giá gần 2 tỷ đồng. Sự thành công nhanh chóng và vang dội của H. Euro khi tham gia đầu tư tại trang Evol.club đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia.

Đường dây này đưa ra những khẩu hiệu như: “Đầu tư tài chính thời 4.0”, “Triệu phú trong một nốt nhạc”, “Nếu bạn thắng, tiền là của bạn. Còn nếu thua, chúng tôi sẽ trả thay bạn”…

Ngày 28/10/2021, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây đánh bạc núp bóng đầu tư tài chính Evol.club, bắt gần 20 đối tượng. Quy mô giao dịch của đường dây này lên tới 1,1 tỷ euro (hơn 30.000 tỉ đồng) chỉ trong vòng khoảng 6 tháng.

Nhóm đối tượng cầm đầu Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội), Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng nhóm đàn em thường xuyên lên mạng xã hội khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh để thu hút người chơi.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, để có thể “lùa gà” nhóm này lập trang web cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Tinh vi hơn, các nhà đầu tư muốn tham gia phải đổi tiền sang tiền điện tử USDT (với mục đích “lách luật”, sẽ không bị pháp luật sờ gáy) rồi mới được tham gia đánh bạc.

Trước khi bị “sập”, trang Evol.club đã có hàng ngàn người tham gia đầu tư tài chính. Trong số này đa phần là sinh viên, đàn ông trung niên, thậm chí một số mẹ “bỉm sữa” cũng tham gia. Họ có điểm chung là đều có máu đỏ đen.

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan.

Nguyễn Minh Thành đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến có cuộc sống "vương giả" bên xe sang

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Minh Thành cùng 9 bị can liên quan khác. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến. Đối tượng thuê người xây dựng game bài, thuê chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan công an cũng xác định, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã có một cuộc sống "vương giả" trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng xế hộp hạng sang. Bản thân "ông trùm" Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.

Ngoài ra, Thành cũng khai nhận toàn bộ số tiền thu lời được, Thành đầu tư hết vào mua "siêu xe". Với chiếc Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ đồng (dưới hình thức trả góp), Thành đã trả được 90% giá trị xe.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ: 13 xe ô tô, trong đó có nhiều xe hạng sang như Mercedes-Benz AMG, Porsche…; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng; ra thông báo về việc phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.

Tương tự như các kênh “đầu tư tài chính” vừa kể trên, còn có Top.club. Kênh “đầu tư tài chính” này bên cạnh việc tổ chức đánh bạc thì còn lôi kéo, dụ dỗ người chơi mua các gói bảo hiểm với cam kết mục tiêu lợi nhuận 1,5%/ngày (tương đương hơn 500%/năm).

Các nhà đầu tư hàng ngày sẽ vào website do các đối tượng cầm đầu Top.club chỉ định rồi nạp tiền, đánh bạc trên đó và thu tiền về. Ngoài ra, các chi nhánh của Top.club còn lôi kéo người khác đánh bạc trên nhiều trang khác, cũng dưới hình thức đa cấp. Các web này đều có những thủ thuật để móc túi người chơi một cách cực kỳ tinh vi. Điển hình như người chơi luôn mất phí 1-5% khi tham gia. Đối với những con bạc khát nước, muốn chơi tại các bàn lớn, kiếm “cá to”, “gà béo” thì phải nâng cấp tài khoản, đồng thời trả phí “quản lý tài khoản” hàng tháng.

Các đối tượng trong đường dây này cũng thường xuyên chụp ảnh, tạo dáng bên những chiếc xe ôtô đắt tiền, nhằm tăng sức nặng, uy tín. Và, đường dây đầu tư tài chính này luôn rêu rao rằng nhà đầu tư luôn được bảo vệ, hễ chơi là... không có cửa thua. Song, thực tế lại khác xa.

Nguyễn Anh T. (Hà Nội) – một người từng được chào mời tham gia đường dây Top.club. T. cho biết, trong lúc bí bách, T. đã gật đầu và ngày nào cũng say sưa sát phạt đỏ đen trên mạng. Tuy nhiên, càng chơi càng thua, cũng không thấy gói bảo hiểm đầu tư được kích hoạt nữa. Chất vấn những người cấp trên, T. chỉ được giải thích là “do lỗi phần mềm” và khuyên T. nên tiếp tục đầu tư.

Sau nhiều lần “cháy túi”, T. cất công tìm hiểu và cay đắng biết rằng những món đồ “sang xịn mịn” mà các leader khoe trên mạng đa phần đều đi thuê, đi mượn để chụp ảnh làm màu mà thôi. Đồng thời, T. phát hiện rất nhiều nạn nhân như mình. Rằng đầu tư vào các đường dây tài chính như Top.club hay Evol.club không có cửa thua mà chỉ có cửa... tử.

Sau hàng loạt các vụ việc trên, cơ quan điều tra đã làm rõ, số tiền bất minh thu được từ việc xây dựng, điều hành các đường dây cờ bạc đều được các đối tượng ném vào những chiếc ôtô đắt tiền. Riêng ông trùm Nguyễn Minh Thành tậu đến vài chiếc xe Mercedes, trị giá lên tới cả chục tỉ đồng mỗi chiếc.

Với Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn (đường dây Evol.club), người ta cũng thường xuyên được “rửa mắt” với hàng loạt bức hình bên xe Maybach (dòng xe siêu sang của Mercedes) hay các dòng E, S class.

H. Euro từng ghi lại clip tậu xe Mercedes gần 2 tỉ với lý do đây là dòng xe hạng sang, có biểu tượng ngôi sao 3 cánh rất dễ nhận ra. Đặc biệt là khi đi ra đường thì ai cũng phải ngoái nhìn. Vậy nên, “đã mua xe thì phải nghĩ ngay đến xe Merc”, H. Euro kết luận.

Nguồn: http://danviet.vn/su-that-soai-ca-thu-nhap-tien-ty-di-xe-sang-trong-duong-day-danh-bac-30000-ty-...Nguồn: http://danviet.vn/su-that-soai-ca-thu-nhap-tien-ty-di-xe-sang-trong-duong-day-danh-bac-30000-ty-502021151120385962.htm