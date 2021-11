"Ông trùm" đường dây đánh bạc 30.000 tỷ: Khoe làm giàu từ đầu tư tài chính, xài xe sang, hàng hiệu

Thứ Năm, ngày 04/11/2021 21:09 PM (GMT+7)

Trước khi bị bắt, 2 "ông trùm" đường dây đánh bạc thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, tạo cho mình một hình ảnh của người giàu có, thành công trên MXH.

Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do đối tượng Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà "Miên") cầm đầu cùng với Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).

Ông trùm bị bắt đã phát lộ số tiền, tài sản phi pháp cực lớn trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Trước khi bị bắt, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn thường xuyên khoe cuộc sống long lanh, dát đầy hàng hiệu, xe sang và tạo cho mình vỏ bọc là người giàu có, thành công trên mạng xã hội.

Bùi Hoàng Sơn thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh bên xe sang, hàng hiệu

Trên trang facebook có hơn 20.000 lượt theo dõi, Bùi Hoàng Sơn thường xuyên đăng những hình ảnh bên xe sang, xài đồ hiệu, quần áo, túi xách đắt tiền và thường xuyên đi du lịch. Đặc biệt, "ông trùm" này cũng không quên giới thiệu các nền tảng tài chính do mình phát triển với những từ ngữ mĩ miều như "Kỷ nguyên mới của ngành tài chính"; "Top 1 Trending thị trường tài chính Việt Nam", phát triển chưa từng có ở làng tài chính Việt Nam...

"Ông trùm" này cũng không quên giới thiệu các nền tảng tài chính do mình phát triển

"Gà gáy thì trời sáng, mà gà không gáy thì trời cũng vẫn sẽ sáng. KC... chắc chắn sẽ là top 1 trending của thị trường tài chính Việt Nam, tạo tiếng vang trong thời gian tới. Dù bạn có góp mặt hay không thì làm KC... cũng vẫn sẽ giàu, thế nên góp mặt sớm đỡ bỏ lỡ cơ hội, 3 tháng-6 tháng sau thấy anh em đi lên hết bỏ xa mình thì mới dùng câu biết thế ngày xưa...

1 năm qua chúng ta đã thấy thị trường ... phát triển và uy tín đến như thế nào rồi, được minh chứng bằng những thành quả và sự bùng nổ chưa từng có ở làng tài chính Việt Nam. Trận đánh lớn này sẽ dành cho ai nỗ lực quyết tâm cháy hết mình cùng KC... thì chắc chắn sẽ có thành công rực rỡ, vang danh để đời trong sự nghiệp tài chính", dòng status kêu gọi các thành viên tham gia thị trường tài chính.

Trong khi đó, Hà "Miên" cũng sang chảnh không kém khi đăng tải hình ảnh đồ hiệu, trang sức kim cương và xe tiền tỷ trên trang cá nhân khiến nhiều người trầm trồ. Ông trùm này cùng các cộng sự thường xuyên tham gia các sự kiện lớn nhỏ và check-in ở những quán cà phê, nhà hàng sang chảnh.

Cả 2 tạo cho mình một hình ảnh của người giàu có, thành công trên MXH.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hà "Miên" và Bùi Hoàng Sơn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro. Cụ thể, Hà lập trang web trung gian: http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.

Từ tháng 4/2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club. Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Hà giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 19 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn: http://danviet.vn/ong-trum-duong-day-danh-bac-30000-ty-khoe-lam-giau-tu-dau-tu-tai-chinh-xai-xe-...Nguồn: http://danviet.vn/ong-trum-duong-day-danh-bac-30000-ty-khoe-lam-giau-tu-dau-tu-tai-chinh-xai-xe-sang-hang-hieu-502021411211020644.htm