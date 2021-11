Thế giới di động hé lộ sắp lấn sân lĩnh vực thời trang, đồ thể thao

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 18:31 PM (GMT+7)

Sau thời gian mở rộng bán xe đạp, đại diện chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tiết lộ có thể sẽ ra mắt chuỗi bán lẻ thời trang và đồ thể thao.

Mới đây, trong buổi gặp nhà đầu tư, ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tiết lộ có thể ra mắt chuỗi bán lẻ thời trang và đồ thể thao vào tháng 12 này.

Vị CEO, Thế Giới Di Động nhận định, thị trường điện thoại và điện máy đã bão hoà khi mức tăng trưởng mỗi năm chỉ khoảng 10%. Dù vậy, công ty vẫn nhìn thấy cơ hội từ đây bởi thị trường vừa trải qua đợt sàng lọc mạnh sau giãn cách. Nhiều nhà bán lẻ quy mô nhỏ không trụ được, phải rời bỏ thị trường nên các doanh nghiệp nếu làm tốt vẫn có thể tăng thị phần.

Đại diện thương hiệu Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tiết lộ có thể ra mắt chuỗi bán lẻ thời trang và đồ thể thao vào tháng 12 này

Để chuẩn bị cho việc thị trường điện thoại và điện máy chững lại trong những năm tới, ông Hiểu Em cho hay Thế Giới Di Động đã manh nha các mô hình kinh doanh mới.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ bán những nhóm hàng khác hoàn toàn với những gì đã bán trước đây", ông Hiểu Em nói, đồng thời tiết lộ chuỗi bán lẻ thời trang và đồ thể thao có thể ra mắt thử nghiệm trong tháng 12.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em cũng đánh giá thời trang là mảng bán lẻ lớn, đặc biệt xuất hiện nhiều khoảng trống sau dịch bệnh. Đáng nói, công ty không thuê đơn vị phân tích từ bên ngoài mà tự mình quy mô, đơn vị đang dẫn đầu, rủi ro và khả năng thành công trước khi thử nghiệm.

Tương tự như chiến lược đã áp dụng với các chuỗi bán lẻ trước đó, Thế Giới Di Động cho biết sẽ mở nhanh để lấy nhanh thị phần, nhưng việc tăng số lượng cửa hàng lên đến mức độ nào thì cần thời gian vận hành và đánh giá hiệu quả mới quyết định.

Có thể thấy, dù hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng không ít bởi dịch Covid-19 nhưng trong năm 2021, Thế Giới Di Động khiến nhiều người bất ngờ khi mở thêm hàng loạt mô hình kinh doanh mới.

Trước đó, công ty này cũng thử nghiệm bán xe đạp ở trước các cửa hàng Điện Máy Xanh

Hồi tháng 5, công ty thử nghiệm bán xe đạp và phụ kiện như bình nước, mũ bảo hiểm, khoá chống trộm... trước các cửa hàng Điện Máy Xanh. Đến giữa tháng 10, Thế Giới Di Động rầm rộ khai trương 4 cửa hàng Mono Store chuyên kinh doanh các sản phẩm của Apple - TopZone.

Mới đây nhất, Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam lại lập thêm một công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng để vận hành hệ thống kho bãi, vận tải, giao hàng giữa các kho tổng và cửa hàng. Công ty tham vọng mở rộng để cung cấp dịch vụ logistics cho đối tác bên ngoài và huy động thêm vốn.

Cũng theo vị CEO Đoàn Hiểu Em, chuỗi bán lẻ thời trang, chuỗi TopZone hay những mô hình mà công ty ra mắt trong năm nay, đều không nằm trong kế hoạch ban đầu của công ty. Tuy nhiên, trong giai đoạn nhiều cửa hàng hiện hữu đóng cửa vì dịch bệnh, ban lãnh đạo đã nghĩ ra với mục tiêu chính là làm sao để doanh số năm nay ít thiệt hại nhất và năm tới vẫn có thể tăng trưởng.

Thực tế, từ giữa tháng 10, nhiều nguồn tin đã đồn thổi về việc Thế Giới Di Động sắp mở cửa chuỗi mới gồm BlueSport - quần áo thể thao, phụ kiện, đồng hồ thông minh và xe đạp thể thao, BlueKids - sản phẩm dành cho mẹ và bé, BlueFashion - thời trang, BlueJi - trang sức. Trong bối cảnh thị trường điện thoại và điện máy đã bão hoà khi mức tăng trưởng mỗi năm chỉ khoảng 10%, việc mở rộng sang các ngành khác sẽ là hướng đi tất yếu nếu Thế Giới Di Động muốn duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội.

9 tháng đầu năm 2021, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 86.820 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 3.338 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ). Doanh thu online đóng góp gần 9.320 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ). Như vậy, Công ty đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch LNST cả năm. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ chuỗi siêu thị Bách Hoá Xanh, trong khi chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh phải tạm đóng hàng loạt cửa hàng do chỉ thị giãn cách xã hội.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-di-dong-he-lo-sap-lan-san-linh-vuc-thoi-trang-do-the-thao-50202114111...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-di-dong-he-lo-sap-lan-san-linh-vuc-thoi-trang-do-the-thao-502021141118321964.htm