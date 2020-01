Soi mức lương cao nhất tại Hà Nội năm 2019 mới được công bố

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 13:00 PM (GMT+7)

Mức lương cao nhất tại Hà Nội năm 2019 vừa được công bố, đạt 250 triệu đồng/tháng thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Theo Sở LĐTB-XH Hà Nội, tiền lương người lao động trên địa bàn được hưởng trong năm 2019 tăng hơn khoảng 11% so với 2018.

Cụ thể, tiền lương bình quân năm 2019 của khối doanh nghiệp FDI là 6,3 triệu đồng/người/tháng tăng 7,7% so với năm trước; mức tiền lương cao nhất là 250 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất là hơn 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm đạt hơn 5,8 triệu đồng/người/tháng tăng 11,4% so với năm trước. Trong đó, mức tiền lương cao nhất là 45 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất khoảng 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: tiền lương bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng tăng 11,5%. Trong đó, mức cao nhất khoảng 186 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 4,5 triệu đồng/người/tháng. Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng tăng 12,6 % so với năm trước. Trong đó mức cao nhất là 200 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất gần 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả thống kê của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐTB-XH) từ gần 25 nghìn doanh nghiệp (tương ứng với 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước) cho thấy: Năm 2019, tiền lương bình quân chung ước đạt 7,8 triệu đồng/tháng, tăng 6,8% so với năm 2018. Trong đó, công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước 10,5 triệu đồng/tháng, tăng 10,5% so với năm 2018; Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 13,8% so với năm 2018; Doanh nghiệp dân doanh 6,9 triệu đồng/tháng, tăng 1,5% so với năm 2018; Doanh nghiệp FDI 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 2,7% so với năm 2018.

