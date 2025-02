Hàng trăm tấn vàng đua nhau lên máy bay về Mỹ: Điều gì đang diễn ra?

Vàng từ London được chuyển đến New York

Thông thường, giá vàng tại London và New York di chuyển tương đối đồng nhất. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giá vàng trên sàn giao dịch Comex của New York đã cao hơn đáng kể so với giá giao ngay tại London, có lúc chênh lệch lên đến 50 USD mỗi ounce.

Sự chênh lệch giá lớn này đã tạo ra một cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư và thương nhân. Những người sở hữu vàng vật chất đã nhanh chóng chuyển vàng từ London sang New York để tận dụng mức giá cao hơn, thu về hàng trăm triệu USD lợi nhuận.

Kể từ tháng 11/2024, tức sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, lượng vàng lưu trữ tại Comex đã tăng hơn 20 triệu ounce, tương đương khoảng 60 tỷ USD. Phần lớn số vàng này đến từ các kho dự trữ tại London.

Trước đây, một tình huống tương tự từng xảy ra vào năm 2020 khi đại dịch Covid-19 gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong thị trường vàng, tạo ra mức chênh lệch giá lớn giữa hai trung tâm giao dịch.

London là trung tâm giao dịch vàng vật chất lớn nhất thế giới với hơn 8.500 tấn vàng được lưu trữ tại đây tính đến tháng 1/2025. Thành phố này có hệ thống kho chứa khổng lồ do các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và HSBC vận hành, cùng với kho dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

BoE được xem là điểm lưu trữ vàng cuối cùng của thị trường, cung cấp một giải pháp an toàn và chi phí thấp. Tuy nhiên, do nhu cầu di chuyển vàng sang Mỹ gia tăng đột biến, cả các kho thương mại và dự trữ của BoE đều đã chứng kiến dòng vàng chảy ra với tốc độ cao nhất kể từ năm 2012.

Dù vẫn còn một lượng lớn vàng dự trữ, ngân hàng này đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu rút vàng do giới hạn về nhân sự và cơ sở hạ tầng. Điều này đã dẫn đến tình trạng khách hàng phải xếp hàng chờ trong nhiều tuần và giá vàng tại London bị chiết khấu so với giá giao ngay.

Thông thường, vàng có thể được vận chuyển bằng đường hàng không trong khoang hàng của các chuyến bay thương mại. Tuy nhiên, do giá trị cao, các công ty bảo hiểm đặt giới hạn về số vàng có thể vận chuyển trên mỗi chuyến bay.

Ngoài ra, việc di chuyển vàng từ London đến New York còn gặp một trở ngại khác: tiêu chuẩn kích thước thỏi vàng. London sử dụng các thỏi vàng 400 ounce, trong khi New York yêu cầu thỏi 100 ounce hoặc 1 kg. Điều này có nghĩa là vàng phải được đưa đến các nhà máy tinh luyện tại Thụy Sĩ để nấu chảy và đúc lại trước khi vận chuyển sang Mỹ, gây ra sự chậm trễ và tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng.

Với nhu cầu chuyển vàng ngày càng tăng, thời gian chờ tại các nhà máy tinh luyện đang kéo dài hơn bao giờ hết.

Ngoài mối lo về thuế quan mà chính quyền Trump có thể áp dụng lên vàng nhập khẩu, giá vàng còn tăng mạnh do lượng mua vào lớn từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi.

Kể từ khi Nga bị áp đặt lệnh trừng phạt sau xung đột tại Ukraine, nhiều quốc gia đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng USD bằng cách gia tăng dự trữ vàng. Năm 2024, các ngân hàng trung ương đã mua hơn 1.000 tấn vàng, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp mức mua vào vượt ngưỡng này.

Các chuyên gia của Goldman Sachs dự đoán giá vàng có thể đạt 3.100 USD/ounce vào cuối năm 2025, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của cả chính phủ và nhà đầu tư cá nhân.

Vàng có phải là kim loại quý duy nhất được săn đón?

Bên cạnh vàng, bạc cũng đang được vận chuyển bằng đường hàng không sang Mỹ để tận dụng mức giá cao. Thông thường, bạc không được vận chuyển bằng máy bay do khối lượng lớn và giá trị thấp hơn vàng, nhưng mức chênh lệch giá hiện tại đã khiến việc này trở nên khả thi.

Mặc dù ít có khả năng bạc bị đưa vào danh sách hàng hóa bị áp thuế của Mỹ, nhưng các nhà đầu tư vẫn tranh thủ tận dụng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá giữa hai thị trường.

Giá vàng tăng mạnh đã làm dấy lên đồn đoán rằng Mỹ có thể định giá lại kho dự trữ vàng của mình để tăng giá trị tài sản quốc gia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bác bỏ khả năng này.

Hiện tại, Mỹ đang định giá vàng trong kho dự trữ của mình ở mức 42,22 USD/ounce, một con số được ấn định từ năm 1973. Nếu chính phủ nâng mức định giá này lên theo giá thị trường, giá trị dự trữ vàng có thể tăng hàng trăm tỷ USD, giúp giảm bớt nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ.

Dù vậy, bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng cần có sự chấp thuận của Quốc hội và đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ thực hiện động thái này.