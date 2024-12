Quang Anh Rhyder: Từ cậu bé nghèo phụ mẹ đẩy xe rác đến ca sĩ kiếm tiền tỷ khiến ai cũng trầm trồ

Từng đi đẩy xe rác phụ mẹ kiếm cơm

Rhyder tên thật là Quang Anh, sinh năm 2001. Anh nổi tiếng từ năm 2013 khi trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí. Thời điểm đó, Rhyder gây ấn tượng khi vượt qua Phương Mỹ Chi và cả Erik để giành chiến thắng.

Có nền tảng âm nhạc tốt, giọng hát nội lực, khả năng biến hóa nhiều thể loại âm nhạc như Pop, Rock, dân gian đương đại và chơi trống thuần thục, nhưng sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 1, Quang Anh lui về ẩn và dành thời gian học tập.

Mẹ Quang Anh từng trả lời về việc dù gia cảnh nghèo khó vẫn nỗ lực cho anh theo đuổi âm nhạc: "Dù có mệt nhọc thế nào, tôi cũng cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn để nuôi con".

Hình ảnh Quang Anh đẩy xe rác phụ mẹ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ Quang Anh phải từ bỏ công việc diễn viên hát chèo sang làm nhân viên vệ sinh môi trường. Không phụ lòng mẹ, Quang Anh được định hướng học hành, thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khoa jazz.

Trước thềm chung kết "Anh trai say hi", hình ảnh cậu bé Quang Anh ngày nào cùng mẹ đẩy xe rác bỗng được chia sẻ lại trên các diễn đàn. Nghị lực vượt khó của Rhyder Quang Anh đã truyền cảm hứng, gây xúc động với khán giả.

Kiếm tiền tỷ từ kênh Youtube

Quang Anh từng chia sẻ có ước mơ làm nghề để có thể mua được nhà, xe cho mẹ. Năm 2018, anh trình làng ca khúc "Anh quen với cô đơn", đồng thời đổi nghệ danh thành Quang Anh Rhyder. Thế nhưng phải đến Rap Việt mùa 3, Rhyder mới chính thức có những dấu ấn nổi bật sau 10 năm kể từ Giọng hát Việt nhí.

Vốn là một ca sĩ, việc "rap mà như hát" đã khiến Rhyder trở thành cái tên nóng, liên tục bị bàn tán sau mỗi phần thi. Dù không đạt được danh hiệu cao nhưng cuộc thi như bệ phóng thứ 2 trong sự nghiệp âm nhạc của Rhyder.

Bước ra từ Rap Việt, nam ca sĩ ra mắt "Chịu cách nói mình thua", nhanh chóng đạt top 1 Thịnh hành trên YouTube, vượt qua cả những cái tên mạnh về nhạc số.

Tên tuổi của Rhyder tiếp tục được hâm nóng khi anh tham gia Anh trai say hi. Anh là một trong 16 nghệ sĩ có mặt tại livestage chung kết. Qua mỗi tập thi, các đội mà Quang Anh Rhyder góp mặt đều đạt thành tích cao. Các bài hát anh tham gia viết như Hào quang, Chân thành, I’m thinking about you, Bảnh… thu hút hàng triệu lượt xem, liên tục vào tốp thịnh hành âm nhạc trên YouTube.

Quang Anh Rhyder xây dựng hình ảnh ca sĩ gen Z đa năng, không chỉ hát, rap mà còn biết sáng tác, chơi nhạc cụ.

Kênh Youtube RHYDER OFFICIAL hiện có 219 nghìn người đăng ký. Theo số liệu từ Socialblade, kênh Youtube của Á quân Anh trai say hi được tạo vào tháng 5/2019, đến nay có 30 video được công bố với 82,2 triệu lượt xem.

Socialblade ước tính, trong 30 ngày, số tiền kênh Youtube của Rhyder nhận được khoảng 1.200 USD đến 19.900 USD, tính theo tỷ giá hiện tại tương đương 30 triệu đến 497 triệu đồng. Trong 1 năm, kênh Youtube có thể nhận 14.900 USD đến 238.200 USD, tương đương 372 triệu đồng đến 6 tỷ đồng.

Một đại diện làm trong lĩnh vực booking chia sẻ, mức cát-xê của Rhyder khoảng vài trăm triệu đồng/show, được cho là khá cao trên thị trường hiện nay. Ngoài con đường ca hát, anh chàng còn kiếm tiền từ quảng cáo cho các công ty, nhãn hàng.