Mẹo tặng lì xì dịp năm mới, vừa được lòng vừa không quá tốn kém

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Tết Âm lịch thời điểm tuyệt vời trong năm khi các gia đình sum họp, bạn bè tụ tập, ăn uống và không thể thiếu việc trao cho nhau những phong bao lì xì với lời chúc may mắn.

Tại sao tặng lì xì trong dịp Tết

Nhiều nước châu Á thích lì xì màu đỏ và coi màu đỏ là biểu tượng của năng lượng, hạnh phúc và may mắn. Trao tặng lì xì màu đỏ là một cách để gửi lời chúc tốt đẹp và may mắn dịp đầu năm mới

Thật ra, ý nghĩa thực sự của lì xì là giấy đỏ chứ không phải số tiền bên trong. Tuy nhiên với nhiều người, số tiền may mắn trong lì xì sẽ mang lại nhiều hạnh phúc và phước lành hơn cho người nhận. Ở Trung Quốc cũng như nhiều nước châu Á, tiền mừng tuổi còn có nghĩa là "tiền may mắn đàn áp tà ma". Những người nhận được một phong bì màu đỏ được chúc một năm an toàn và bình yên.

Ai được nhận lì xì và bao nhiêu tiền bên trong là đủ?

Theo truyền thống, nếu bạn đã bắt đầu kiếm ra tiền, đó mới là lúc bạn bắt đầu tặng lì xì cho người khác mỗi dịp năm mới. Nói chung, số tiền được tặng trong lì xì phụ thuộc vào thu nhập của bạn. Tại nhiều khu vực, có một phong tục là nếu bạn chưa kết hôn, bạn không cần gửi phong bì đỏ cho người khác.

Thông thường, vào đêm giao thừa hoặc ngày Tết, phụ huynh sẽ chuẩn bị một chiếc lì xì và tặng cho con của họ. Phong bì đỏ thường chỉ được trao và nhận giữa các gia đình, trong khi ở một số vùng, phong tục là bạn phải tặng một phong bì màu đỏ cho mỗi đứa trẻ bạn gặp trong năm mới.

Gửi đến những người lớn tuổi (đặc biệt là cha mẹ và ông bà của bạn): thường là 300 NDT (khoảng 1 triệu VND)

Đối với những người trẻ chưa có thu nhập (đặc biệt là những người vẫn còn đi học), chẳng hạn như con cái của bạn thân, người thân của bạn: khoảng 50 – 100 NDT (khoảng 200.000 – 300.000 VND)

Cho con của bạn: 100 NDT (khoảng 300.000 VND) là tốt nhất

Gửi nhân viên của bạn: 100 - 1.000 NDT (khoảng 300.000 – 3 triệu VND), tùy thuộc vào thu nhập của công ty

Cho những đứa trẻ khác: Chuẩn bị một số lì xì với 10 hoặc 20 NDT (khoảng 20.000 – 50.000 VND).

Lời khuyên khi tặng và nhận lì xì

Tặng lì xì

1. Sử dụng các đồng tiền mới, sắc nét trong phong bao lì xì.

2. Bạn nên tránh để tiền xu vào lì xì.

3. Tránh số 4 vì nó được cho là mang lại điểm xấu, hãy tặng số tiền mang số 8 vì nó được cho là mang lại may mắn.

4. Luôn chuẩn bị sẵn lì xì trong ngày Tết, tránh bỏ tiền vào bao lì xì khi gặp người cần tặng.

Nhận lì xì

1. Luôn luôn nhận phong bao màu đỏ của bạn bằng cả hai tay.

2. Khi bạn nhận được một phong bì màu đỏ, bạn nên bày tỏ lời cảm ơn và chúc người tặng bằng những câu chúc an lành.

3. Không bao giờ mở lì xì trước mặt người vừa tặng nó cho bạn. Bạn nên làm điều đó một cách riêng tư hoặc khi bạn về nhà.

