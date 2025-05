Sáng 16-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn biến động mạnh

Sáng 16-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 118,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng mạnh trở lại 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng được nâng lên mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh hơn vàng nhẫn, kéo giãn mức chênh lệch lên hơn 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục biến động mạnh những ngày qua, tăng giảm hàng triệu đồng trong một ngày.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh những ngày qua

Giá vàng trong nước tăng vọt do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 3.223 USD/ounce, tăng tới 30 USD so với cuối ngày hôm qua và tăng cả trăm USD so với mức thấp nhất trong phiên trước.

Lực mua "bắt đáy" khi giá vàng về thấp nhất trong hơn 1 tháng, đồng USD suy yếu hỗ trợ giá vàng tăng trở lại. Đồng thời, dữ liệu từ kinh tế Mỹ mới công bố củng cố triển vọng chính sách tiền tệ ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) làm giảm áp lực lạm phát, giá vàng được hưởng lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 101,5 triệu đồng/lượng.