Lộ diện nhiều "đại gia" bị truy thu thuế khủng

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 11:29 AM (GMT+7)

6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng.

Những con số ấn tượng

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đăng tải, ngày 9/7, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Thuế. (Ảnh: Tổng cục Thuế)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, với hơn nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình công tác của năm 2021 với nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức. Kết quả đến nay cho thấy, ngành Thuế đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác từ thu ngân sách; tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách; cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, nâng cao năng lực phục vụ người nộp thuế (NNT) đến công tác quản lý, chống thất thu ngân sách...

Có được những kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, trong 6 tháng qua, với việc nền kinh tế vẫn tiếp nối được đà tăng trưởng từ những tháng cuối năm 2020 sang đầu năm 2021, đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Thuế, cụ thể:

Thứ nhất, về thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý, trong 6 tháng đầu năm ước đạt 656.374 tỷ đồng, bằng 58,8% so với dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2020. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có tiến độ thu đạt khá so với dự toán và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Trong đó:

Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh: gồm DNNN, DN FDI và khu vực CTN-NQD, là khu vực có số thu chiếm 52,4% tổng thu nội địa, ước đạt 331.989 tỷ đồng bằng 57,1% so với dự toán và tăng 26,9% so với cùng kỳ;

Thu theo sắc thuế, thuế TNDN đạt 61,2% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ; thuế TTĐB đạt 61% dự toán, tăng 38,6% cùng kỳ; thuế GTGT đạt 51,4% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ;...

Đặc biệt thuế TNCN đạt cao nhất so với dự toán, đạt 67,7% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Mặc dù từ 01/7/2020 thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị quyết số 954 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giảm thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (chỉ đạt khoảng 97% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, với việc thị trường chứng khoán, bất động sản sôi động trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đã góp phần tăng thu thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán (gấp 2,91 lần), từ đầu tư vốn của cá nhân (tăng 78,2%) và từ chuyển nhượng bất động sản (tăng 68,8%), góp phần làm số thu thuế TNCN đạt tiến độ thu khá trong 6 tháng đầu năm 2021;

Tính theo địa phương: có đến 60/63 địa phương có tiến độ thực hiện thu ngân sách đạt từ trên 50% so với dự toán.

Thứ hai, về công tác xây dựng thể chế, pháp luật thuế: Tổng cục Thuế đã hoàn thành trình Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành 13/21 đề án theo chương trình công tác năm 2021 được giao. Trong đó đáng chú ý nhất là Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38. Ngay sau Hội nghị này, Tổng cục Thuế sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các điểm mới tại Thông tư, đồng thời, cơ quan thuế các cấp triển khai tổ chức tập huấn, quán triệt sâu rộng đến cán bộ công chức và NNT. Bên cạnh đó là Thông tư về áp dụng rủi ro trong quan lý thuế, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để cơ quan thuế các cấp thực hiện quản lý rủi ro đối với người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thứ ba, về cải cách, hiện đại hóa hành chính thuế: bên cạnh việc tiếp tục duy trì thực hiện hỗ trợ NNT là doanh nghiệp khai, nộp thuế, hoàn thuế bằng phương thức điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố, với tỷ lệ từ 97,5% đến trên 99% các doanh nghiệp đang hoạt động. Cơ quan thuế các cấp cũng đã triển khai mở rộng các dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân như: dịch vụ hỗ trợ về khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà; dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy; dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; …. Việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử này đã góp phần hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục về thuế, nó đặc biệt có ý nghĩa rất lớn trong thời kỳ dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả nhất định, đã hoàn thành việc tích hợp 150 TTHC thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt 161% kế hoạch theo Quyết định số 683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính; Đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 86/304 TTHC thuế năm 2021, tương ứng với tiết kiệm trên 524 tỷ đồng chi phí tuân thủ TTHC. Đây tiếp tục là những nỗ lực lớn của cơ quan thuế trong việc hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ thuế vào NSNN.

Thứ tư, về công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách: đã đưa ra những giải pháp giúp NNT nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế tiếp tục được cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện với những phương thức phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dich Covid-19. Trong đó có việc đẩy mạng kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Và những "ông lớn" bị truy thu thuế khủng

Tính đến tháng 6, toàn ngành Thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206 hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng; trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200 tỷ đồng.

Một số cuộc thanh tra có số thu lớn như: Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, truy thu 112,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, truy thu 138 tỷ đồng; hoặc điều chỉnh giảm lỗ như: Công ty TNHH Hòa Bình, truy thu 5,14 tỷ đồng, giảm lỗ 240 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lilama 3, giảm lỗ 168 tỷ đồng.

Trong các cuộc thanh, kiểm tra, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 90 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.901 tỷ đồng…

Điều này cho thấy, chủ trương đẩy mạnh kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là đúng đắn và đặc biệt phù hợp trong bối cảnh dịch Covid hiện nay. Cơ quan thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt tiến độ thu khá so với dự toán. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh Covid-19 từ cuối tháng 4 trở lại đây, đã trực tiếp ảnh hưởng đến một số khu công nghiệp, địa phương lớn như TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách của cơ quan thuế.

Thực tế số thu ngân sách từ tháng 5, tháng 6 đã có xu hướng giảm xuống so với các tháng trước đó và chỉ đạt lần lượt 7,9% và 7,1% so với dự toán. Điều này cho thấy, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách các tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Với trách nhiệm, vai trò là cơ quan thuộc Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng về thu ngân sách, thông qua hội nghị lần này, Tổng cục Thuế thực hiện sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của toàn ngành Thuế, nhằm đánh giá một cách khách quan, thực chất nhất những kết quả ngành đã đạt được trong 6 tháng qua.

“Quán triệt chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, tôi mong rằng các đại biểu tham dự hội nghị thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề cần lưu ý, khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với Ngành để tìm ra nguyên nhân, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều cải cách, đổi mới và chất lượng”, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành Thuế đã đạt được. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 đã được giao, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu ngành Thuế thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ.

Trong đó, cơ quan thuế các cấp xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kịp thời có các giải pháp quản lý hiệu quả; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; quyết liệt triển khai đề án hóa đơn điện tử đáp ứng các quy định, đúng tiến độ, bảo đảm thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2022 thông suốt.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/lo-dien-nhieu-dai-gia-bi-truy-thu-thue-khung-a520418.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/lo-dien-nhieu-dai-gia-bi-truy-thu-thue-khung-a520418.html