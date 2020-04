Hai doanh nghiệp liên quan đến vụ “ăn tiền” ở CDC Hà Nội hoạt động thế nào?

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 14:30 PM (GMT+7)

Hai DN liên quan đến vụ án xảy ra tại CDC Hà Nội là Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam và Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành. Vậy 2 DN này là của ai, hoạt động thế nào?

Theo thông tin từ Bộ Công an, hai doanh nghiệp liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, là Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) và Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành.

Trong đó, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST), có trụ sở tại số 60, ngõ 177, phố Thanh Đàm (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) do bị can Đào Thế Vinh (sinh năm 1975) làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

MST mới chỉ được thành lập từ năm 2015 nhưng đã chen chân được vào cung cấp thiết bị y tế, máy thở cho CDC Hà Nội.

Theo giới thiệu trên website của công ty, trong số hàng loạt lĩnh vực công ty kinh doanh, MST có cung cấp các trang thiết bị phòng thí nghiệm nghiên cứu, kiểm nghiệm, xét nghiệm trong các lĩnh vực: công nghệ sinh học, dược phẩm - mỹ phẩm, thực phẩm, thú y, thủy sản, môi trường, y tế, giáo dục; Tư vấn, quảng bá các công nghệ tiên tiến, hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng thí nghiệm,…

Trong số các sản phẩm, dịch vụ được công ty cung cấp, có các thiết bị phân tích sinh học, thiết bị phân tích dược phẩm, hóa chất tiêu hao, tư vấn dự án.

Đáng chú ý, hàng loạt các sản phẩm được công ty giới thiệu, có máy Realtime PCR Mygo Pro và máy Realtime PCR Mygo Mini.

Máy Realtime PCR Mygo Pro và máy Realtime PCR Mygo Mini do MST cung cấp.

MST công bố là đối tác phân phối sản phẩm của các nhà sản xuất nối tiếng như: Nuaire, Zinexts, IT-IS Life Science, Biosan, Peak Scientific, Arctiko, Sinaptec, TKD Technologia, Hercuvan, Phenospex,...

Cùng với công ty MST, doanh nghiệp thứ hai liên quan đến vụ án này là Công ty cổ phần Định giá và Bán đấu giá tài sản Nhân Thành (Công ty Nhân Thành).

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty Nhân Thành đăng ký địa chỉ tại P104, số 4B, Lý Nam Đế (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Trần Duy (sinh năm 1980), người cũng vừa bị khởi tố để điều tra trong vụ án xảy ra tại CDC Hà Nội.

Công ty Nhân Thành được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2005. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm: Môi giới và bán đấu giá tài sản; Dịch vụ thẩm định giá;…

Trước đó, ngày 22/4 Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Các đối tượng (từ trái sang phải: Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Lê Xuân Tuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đối với:

1. Nguyễn Nhật Cảm, sinh năm 1963, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội.

2. Nguyễn Vũ Hà Thanh, sinh năm 1979, Trưởng phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội.

3. Đào Thế Vinh, sinh năm 1975, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST).

4. Nguyễn Trần Duy, sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành.

5. Nguyễn Ngọc Nhất, sinh năm 1986, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech.

6. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1985, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.

7. Lê Xuân Tuấn, sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can, thu hồi tài sản Nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

