“Đại gia” hàng không bất ngờ báo lãi lớn giữa khủng hoảng do Covid-19 gây ra

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 16:30 PM (GMT+7)

Thị trường chứng khoán vừa tiếp tục hồi phục khá tốt với đà tăng lan tỏa ở nhiều ngành hàng, trong đó có ngành hàng không.

Phiên giao dịch 9/4 khép lại với sắc xanh hiện diện trên cả 3 chỉ số. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 12,31 điểm (1,65%) lên 760,33 điểm; HNX-Index tăng 1,26% lên 105,24 điểm và UPCom-Index tăng 0,86% lên 50,74 điểm.

Như vậy, so với vùng giá 662 điểm tuần trước, chỉ số VN-Index đã tăng gần 100 điểm chỉ sau 7 phiên giao dịch. Toàn sàn có 238 mã tăng, 121 mã giảm và 69 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với phiên trước khi đạt hơn 5.200 tỷ đồng, khối lượng giao dịch tương ứng hơn 374 triệu cổ phiếu.

Giao dịch khối ngoại diễn ra không mấy tích cực khi họ tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị 330 tỷ đồng. Lực bán của khối ngoại tập trung vào VIC (127,5 tỷ đồng), HPG (34 tỷ đồng), POW (32 tỷ đồng), HDB (25 tỷ đồng)...

Trên HoSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 15,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 291,57 tỷ đồng.

Lực bán ở một sổ cổ phiếu trụ có phần tăng cao về cuối phiên khiến cho các chỉ số thu hẹp đà tăng. Trong đó, VHM giảm 1,4% xuống 69.000 đồng/cp, MWG giảm 1,4% xuống 73.000 đồng/cp, BVH giảm 1,3%... Các cổ phiếu khác như BID, HPG, VPB… góp phần gây áp lực lên các chỉ số.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ đến GAS, SSI khi tăng trần, VCB khi tăng 5,2% lên 71.000 đồng/cp, VRE tăng 5,3% lên 23.700 đồng/cp, PLX tăng 4,2%... Ngoài ra, một số cổ phiếu khác như PNJ, VJC, VIC… đều tăng hơn 2%.

Cùng với đà tăng của thị trường, cổ phiếu hàng không hôm nay cũng có một phiên thực sự khởi sắc.

Chốt phiên, “ông lớn” Vietnam Airline HNV tăng tới 850 đồng (tương đương 4,29%) lên mốc 20.650 đồng/cổ phiếu. Nhờ vậy, tính chung qua 1 tuần HNV tăng tới 11,62% giá trị.

VJC cũng không kém cạnh khi tăng 3.000 đồng (tương đương 3,03%) lên mốc 102.000 đồng/cổ phiếu.

Một số mã khác cùng ngành như NCT của CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài cũng tăng 4,63%; SAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tăng 3,88%.

ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng duy trì được đà tăng khá khi chốt phiên tăng 1.700 đồng (tương đương 3,57%) lên mốc 49.300 đồng/cổ phiếu. Mã cổ phiếu này có một tuần tăng điểm khá tốt khi tính chung qua 5 phiên đã tăng 12,56% giá trị.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) báo lãi với lợi nhuận quý I/2020 ước đạt 1.857 tỷ đồng

Có thể nói, dịch Covid-19 tác động khiến thị trường vận tải hàng không Việt Nam trên cả hai phân khúc quốc tế và nội địa liên tục sụt giảm nhanh, mạnh so với cùng kỳ và kế hoạch năm. Sản lượng khách quý I/2020 giảm 26% so với 2019 và chỉ đạt 18,6%/ kế hoạch năm, trong đó quốc tế giảm 54% so với cùng kỳ 2019.

Tuy nhiên, giữa bức tranh có phần “đen tối” của ngành hàng không thì mới đây Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vẫn báo lãi với lợi nhuận quý I/2020 ước đạt 1.857 tỷ đồng, giảm 586 tỷ đồng so với cùng năm 2019. Tổng doanh thu của ACV trong quý I/2020 ước đạt 4.064 tỷ đồng, giảm 832 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Dự kiến cả năm 2020, doanh thu của ACV đạt 11.339 tỷ đồng, giảm 10.230 tỷ đồng so với kế hoạch 2020; lợi nhuận đạt 1.476 tỷ đồng, giảm 9.335 tỷ đồng so với kế hoạch 2020.

Đựợc biết, doanh thu tài chính quý I của ACV dự kiến là 1.857 tỷ đồng, cả năm 2020 dự kiến 1.442 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ kinh doanh dịch vụ của ACV chỉ còn 33,9 tỷ đồng, giảm 99,6% so với kế hoạch, còn lại lợi nhuận chủ yếu là khoản lãi tiền gửi ngân hàng từ dòng tiền tích lũy 31.000 tỷ đồng của ACV. Năm 2020 dự kiến lãi suất tiền gửi sẽ giảm.

