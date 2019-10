Cố mua vé số ở "phút thứ 89", bất ngờ trúng độc đắc hơn 443 tỷ đồng

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 05:00 AM (GMT+7)

Chỉ còn hai phút đến giờ công bố kết quả, nhưng người phụ nữ người New Zealand vẫn cố mua “rốn” tờ vé số. Không ngờ đây lại là tấm vé vàng giúp cô “đổi đời”.

Người phụ nữ sống ở Nam Auckland, New Zealand đã quyết định mua tờ vé số khi chỉ còn 2 phút nữa là công bố kết quả. Và thật bất ngờ, tấm vé vàng giúp cô trúng giải độc đắc 19.142.857 USD (hơn 443 tỷ đồng).

Tờ vé số giúp người phụ nữ người New Zealand “đổi đời”. Ảnh DailyMail

Theo người phụ nữ này, cô chỉ kiểm tra dãy số trên tấm vé của mình vào hôm sau khi nghe thông tin về giải thưởng.

“Vào 7 giờ 22 phút tối, chồng tôi giục tôi đi mua sữa và mua một tờ vé số. Thấy muộn, tôi đã nhanh chân đi tìm thẻ ngân hàng để nạp tiền. Và tôi đã quyết định mua một tờ vé số online vào lúc 7 giờ 28 phút" - người phụ nữ chia sẻ.

Thời điểm công bố giải thưởng tại New Zealand là 7 giờ 30 tối. Như vậy, người phụ nữ may mắn này đã mua tờ vé số trước 2 phút so với thời điểm công bố giải thưởng.

Mua tờ vé số trước 2 phút công bố kết quả bất ngờ trúng độc đắc 444 tỷ đồng. Ảnh DailyMail

Cô cho biết thêm, sau khi đăng nhập và thấy tất cả 6 chữ số của giải Powerball trùng khớp với dãy số trên tờ vé của mình, cô ngỡ trang web đang bị lỗi. Nhưng, sau khi đối chiếu kết quả với một thành viên khác trong gia đình, người phụ nữ đã rất vui mừng và báo ngay kết quả cho chồng.

“Lúc tôi vừa bước qua cửa, cô ấy đã đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhìn cô ấy và nói: “Chúng ta lại không trúng thưởng đúng không?”. Những khi nhìn rõ kết quả thì cả tôi và vợ đều sung sướng đến phát khóc.” - người chồng cho hay.

Thật may mắn khi hai vợ chồng đã trúng giải Powerball có giá trị lên tới 19.142.857 USD (hơn 444 tỷ đồng).