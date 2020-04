Chủ nhà trọ bị khách thuê mới ép giảm giá trong mùa dịch Covid-19

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 13:00 PM (GMT+7)

Các chủ nhà đều cho biết khó tìm khách thuê mới thời điểm này, thậm chí còn bị ép ngược phải giảm giá phòng.

Do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nên học sinh, sinh viên các trường trên cả nước nghỉ học trong suốt thời gian qua.

Việc sinh viên các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục được nghỉ trong thời gian tới khiến cho giới kinh doanh nhà trọ, đặc biệt là nhà trọ sinh viên đối mặt với những thách thức và khó khăn. Theo nhiều chủ nhà trọ, trong thời gian qua lượng sinh viên trả phòng cao hơn bình thường. Trong khi đó, để tìm được khách thuê mới trong thời điểm này không hề dễ dàng do số phòng trống nhiều, chưa kể nhiều dãy trọ mới sau thời gian xây dựng được đưa vào hoạt động.

Nhiều chung cư mini được đầu tư hiện đại nhưng vẫn đang chờ khách thuê

Chị Hương, chủ một chung cư mini với 15 phòng cho thuê tại Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), cho biết có một phòng khách thuê là sinh viên trả từ đợt về nghỉ Tết Nguyên đán nhưng qua vài tháng vẫn chưa tìm được khách ở mới.

Chị chia sẻ, do khu vực mình ở nằm gần các trường đại học, cao đẳng lớn như Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội & Nhân Văn, Đại học Hà Nội, Kiến trúc, Bưu chính viễn thông, Công nghệ giao thông vận tải,… nên trong làng có nhiều gia đình kinh tế dựa phần lớn vào việc xây nhà cho sinh viên thuê trọ. Mức giá cho thuê trong khu vực khá rẻ từ 2 triệu đến 2,3 triệu đồng/phòng chung cư mini khép kín. Với phòng cho thuê là nhà cấp bốn có giá từ 1,5 đến 1,8 triệu (chưa kể dịch vụ điện, nước, internet).

Chị cho biết hiện chị chỉ có 1 phòng do sinh viên trả lại vẫn đang trống. Nhưng với những gia đình trong làng cho sinh viên thuê trọ phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế bởi nhóm khách thuê này đã trả phòng rất nhiều. Và dù các chủ nhà đã treo biển, đăng tin cho thuê phòng đến vài tháng nhưng vẫn chưa có khách mới chuyển đến ở.

Không khó để tìm được những tin rao cho thuê nhà trọ và chung cư mini trên các trang mạng xã hội ở thời điểm này - Ảnh chụp màn hình

Tương tự, chị Linh (ở Phùng Khoang, Hà Đông, Hà Nội, chủ một chung cư mini có quy mô 25 phòng cho thuê) cũng cho biết số lượng phòng do sinh viên trả lại đã chiếm 1/3.

Chị cho biết giá phòng chung cư mini gia đình mình đang cho thuê dao động từ 2,3 đến 3,3 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm điện, nước và internet). Phòng có đầy đủ nội thất như điều hòa, nóng lạnh, giường, tủ, kệ bếp, khóa phòng vân tay, thang máy, máy giặt, camera an ninh, chỗ để xe miễn phí ở tầng 1. Để tìm khách thuê mới, gia đình chị cũng đã quyết định sẽ giảm giá tiền thuê phòng và tiền dịch vụ trong tháng 3 này.

Tuy nhiên, do sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học trong khu vực đều đang trong giai đoạn nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 nên việc tìm khách thuê mới rất khó khăn. Nhiều ngày chị đăng tin trên các trang mạng, diễn đàn online nhưng cũng không có khách hỏi bởi số tin rao cho thuê phòng trọ sinh viên thời gian này xuất hiện nhan nhản ở tất cả các khu vực với giá cả cạnh tranh.

Tìm người thuê mới rất khó, thậm chí bị khách thuê mới ép giảm giá phòng trọ trong mùa dịch Covid-19 là câu chuyện mà anh Định – người quản lý gần 100 phòng trọ ở khu vực Cầu Giấy chia sẻ. Anh cho biết số phòng trọ do mình quản lý thì đối tượng thuê là sinh viên chiếm tới 40%, số người đi làm thuê chiếm 50% và đối tượng gia đình thuê chiếm khoảng 10% với mức giá dao động từ 2,3 triệu đồng đến 4,3 triệu đồng/tháng.

Nhiều chủ nhà trọ sẵn sàng lì xì cho khách thuê phòng dù Tết đã qua từ lâu - Ảnh chụp màn hình

Anh cũng thừa nhận do đợt nghỉ học của sinh viên các trường đợt này kéo dài nên số lượng khách thuê trong nhóm này trả phòng nhiều hơn bình thường. Trong khi đó, lượng khách là người đi làm và hộ gia đình thuê thì vẫn giữ được sự ổn định.

Với những phòng trống do sinh viên trả, việc tìm kiếm khách thuê khó khăn hơn, thậm chí bị nhiều khách thuê mới ép giảm giá mới đồng ý chuyển đến ở. Anh cho biết do làm dịch vụ kinh doanh nhà trọ, nên mỗi khi khách trả phòng thì những người chủ như anh cũng bị ảnh hưởng đáng kể không chỉ về vấn đề kinh tế mà còn nhiều vấn đề khác.

Cùng với đối tượng thuê phòng là sinh viên, thời gian này nhóm khách thuê phòng là công nhân xây dựng hay lao động phổ thông tại Hà Nội cũng trả phòng rất nhiều khiến chủ nhà cũng gặp khó khăn khi tìm khách thuê mới.

Anh Dũng, sở hữu một căn nhà cấp bốn gần 50m2 tại Trung Văn, cho biết trước đây các công trình xây dựng trong khu vực hoạt động nhộn nhịp, anh có thể cho thuê căn nhà của mình với giá tới 6 triệu đồng để cánh thợ công trình ở. Số tiền này giúp anh đủ tiền trả phần lãi vay ngân hàng khi mua đất và xây nhà mới tại Hà Đông.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm đến nay, các công trình xây dựng trong khu vực phần lớn chưa khởi động trở lại khiến lượng khách thuê giảm hẳn. Gần chục chủ nhà trọ trong khu vực anh ở vẫn đang để phòng trống kể từ đầu năm 2020 đến nay, do đó các gia đình mất đi một khoản thu nhập đáng kể.Với anh, do không cho thuê được nhà cũ, nên hiện tại gia đình còn phải trích một phần thu nhập hàng tháng để trả lãi vay ngân hàng, do đó các chi tiêu phải thắt chặt hơn.

