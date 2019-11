Chính phủ Singapore bán lượng lớn cổ phiếu Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 16:05 PM (GMT+7)

Phiên giao dịch 14/11, thị trường chứng khoán lại một lần nữa chứng kiến sắc đỏ hiện diện trên cả 3 chỉ số.

Tin chứng khoán Sự kiện:

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,47 điểm (0,05%) xuống 1.012,3 điểm; HNX-Index giảm 0,89% xuống 106,24 điểm và UPCom-Index giảm 0,19% xuống 56,71 điểm.

Giao dịch khối ngoại diễn ra khá tích cực khi họ mua ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị 63 tỷ đồng. Lực mua tập trung chủ yếu vào VRE (91,05 tỷ đồng), VHM (22,9 tỷ đồng). Dù dòng tiền khối ngoại nhập cuộc nhưng sự phân hoá rõ nét của dòng tiền khiến nhiều người chưa kỳ vọng nhiều.

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,47 điểm (0,05%) xuống 1.012,3 điểm.

Đáng chú ý trong phiên giao dịch phải kể đến cổ phiếu VJC của Công ty CP Hàng không Vietjet. Kết thúc phiên VJC giảm 100 đồng (0,07%) về mốc 143.400 đồng/cổ phiếu.

Những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu VJC diễn biến khá trồi sụt. Tuần qua, VJC giảm 0,07%. Dù vậy, tính chung cả tháng, VJC vẫn tăng 2,87%.

Được biết, Tổ chức Government of Singapore vừa thông báo giao dịch bán xong 309.800 cổ phiếu CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air), hạ tỷ lệ sở hữu từ 5,14% xuống còn 5,08%.

Trước đó, Goverment of Singapore trở thành cổ đông lớn tại Vietjet, tỷ lệ sở hữu từ 4,97% tăng lên 5,14% do Vietjet thực hiện mua lại 17,77 triệu cổ phiếu quĩ làm giảm lượng cổ phiếu lưu hành. Thực tế ban đầu, hãng hàng không này có kế hoạch mua vào lượng cổ phiếu quĩ lên tới 25 triệu đơn vị; nguyên nhân không mua đủ do thanh khoản thị trường không đủ đáp ứng.

Trước đó, Goverment of Singapore trở thành cổ đông lớn tại Vietjet.

Cổ phiếu Vietjet diễn biến tích cực sau thông tin mua lại cổ phiếu quĩ, thông tin được công bố hồi đầu tháng 7 khiến cổ phiếu VJC đạt được mức tăng hơn 10% cho đến thời điểm hiện tại.

Giao dịch của Government of Singapore được thực hiện hôm 5/11, ước thu về số tiền khoảng hơn 44 tỉ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/chinh-phu-singapore-ban-luong-lon-co-phieu-vietjet-air-cua-ty...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/chinh-phu-singapore-ban-luong-lon-co-phieu-vietjet-air-cua-ty-phu-nguyen-thi-phuong-thao-1032114.html