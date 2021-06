Buộc Sendo, Shopee, Lazada… thu thuế khách hàng: Bất hợp lý

Nhiều mâu thuẫn, chồng chéo Đại diện Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) phân tích: Theo Điều 45 Luật Quản lý thuế, cá nhân kinh doanh phải kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế nơi họ đặt địa điểm kinh doanh. Trong khi đó, các sàn TMĐT có thể có địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác (thường là Hà Nội và TP.HCM). Như vậy, việc Thông tư 40/2021 yêu cầu các sàn kê khai thay và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh sẽ dẫn đến mâu thuẫn với quy định hiện hành trong trường hợp cá nhân kinh doanh có trụ sở tại tỉnh khác. Cụ thể, cá nhân kinh doanh sẽ phải kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế nơi họ đặt địa điểm kinh doanh chứ không phải thông qua các sàn TMĐT. “Điều này cũng gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc cho các sàn TMĐT và cá nhân kinh doanh trong việc chứng minh với cơ quan thuế về số thuế đã khấu trừ, nộp thay với cơ quan thuế tại địa phương” - đại diện VECOM nhấn mạnh. VECOM cũng cho rằng Thông tư 40/2021 có nhiều nội dung mới so với bản dự thảo đăng tải đầu tiên ngày 12-3-2021 nhưng ban soạn thảo chưa tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Điều này dẫn đến hệ quả là một số quy định trong thông tư chưa có tính khả thi cao và có thể gây ra nhiều tác động lớn đối với hoạt động kinh doanh của các sàn TMĐT cũng như hàng trăm ngàn cá nhân kinh doanh trên sàn. Đơn cử, các sàn giao dịch TMĐT không phải là đơn vị “trả thu nhập” mà chỉ cung cấp hạ tầng công nghệ để kết nối người bán và người mua, giúp họ thực hiện giao dịch. Vì vậy không thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ thuế thu nhập của người bán theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Thêm nữa, trong các trách nhiệm của sàn quy định tại Nghị định 52/2013 về TMĐT, không có trách nhiệm phải kê khai thay, nộp thuế thay cho người bán. Doanh nghiệp lớn cũng gặp khó Hiện nay không chỉ các nhà bán hàng quy mô nhỏ mà rất nhiều doanh nghiệp lớn cũng bán hàng thông qua sàn TMĐT. Bởi vậy, các ông lớn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trước Thông tư 40/2021. Ông Trần Lâm, Tổng giám đốc Công ty Natural House, cho biết hiện công ty ông đang bán hàng trên hầu hết sàn TMĐT tại Việt Nam và lâu nay luôn thực hiện đóng thuế tại địa phương đăng ký kinh doanh. Do vậy với thông tư mới của Bộ Tài chính, ông không rõ việc thu thuế sắp tới sẽ thực hiện ra sao. “Những đơn vị như công ty chúng tôi đã đóng thuế tại nơi đăng ký kinh doanh rồi, nếu tới đây lại phải đóng thuế qua sàn TMĐT nữa thì sẽ gây chồng lấn. Thêm vào đó, với Thông tư 40, tôi không rõ các hình thức kinh doanh như công ty bán trên gian hàng chính hãng, hộ kinh doanh và gian hàng cá nhân… sẽ thực hiện đóng thuế ra sao và mức doanh thu nào thì sẽ phải đóng thuế” - ông Lâm nói. Đại diện nhiều công ty có bán hàng thông qua sàn TMĐT cũng có chung nỗi lo như ông Lâm. Họ cho biết mỗi đơn hàng bán ra trên sàn TMĐT đều được xuất hóa đơn bán lẻ và nộp thuế đầy đủ hằng tháng. Do đó không có chuyện thất thu thuế hay trốn thuế. Vì vậy cơ quan thuế cần quy định chi tiết mức doanh thu để xác định doanh thu bao nhiêu thì gọi là hộ kinh doanh, cá nhân hay công ty, từ đó đưa ra các mức đóng thuế sao cho phù hợp với từng đối tượng.