Bất thường thị trường vàng giữa mùa dịch COVID-19

Giá dầu tiếp tục lao dốc mạnh Sáng 18-3, giá dầu thế giới tiếp tục tụt giảm thê thảm. Giá dầu OPEC và dầu Brent lần lượt chỉ đạt mức 30,63 USD và 30,88 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Mars US chỉ còn 23,25 USD/thùng, dầu WTI 27,16 USD và dầu Urals 27,40 USD. CNBC dẫn nguồn tin từ các chuyên gia năng lượng nhận định giá dầu sẽ tiếp tục giảm nữa chứ chưa có điểm dừng. Thậm chí, giá dầu có khả năng rớt xuống dưới 20 USD/thùng vào đầu tháng 4 này khi Saudi Arabia và Nga đẩy mạnh sản xuất sau khi hết thỏa thuận với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về giới hạn nguồn cung. Hiện Nga có kế hoạch sản xuất 200.000-300.000 thùng mỗi ngày trong ngắn hạn và dài hạn là 500.000 thùng. Saudi Arabia cũng công bố kế hoạch sản xuất 12,3 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 4 trong khi tháng 2 mức sản xuất nước này đã là 9,7 triệu thùng/ngày. Nguồn cung tăng nhưng cầu sẽ không tăng tương ứng do các hãng hàng không lớn quốc tế lẫn Mỹ đã cắt giảm 70% chuyến bay sau khi các quốc gia tuyên bố đóng cửa đường biên do COVID-19. PHƯƠNG MINH