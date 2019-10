“Bắt tay” Bầu Đức, ông Trần Bá Dương nhận kết quả bất ngờ

Thứ Năm, ngày 10/10/2019 16:10 PM (GMT+7)

Thị trường chứng khoán lại vừa có một phiên giao dịch ảm đạm khi dòng tiền không thực sự mặn mà với thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch 10-10, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,45 điểm (0,05%) xuống 987,38 điểm; Upcom-Index giảm 0,05% xuống 56,59 điểm và chỉ có HNX-Index giữ được sắc xanh khi tăng 0,51% lên 105,16 điểm.

Thanh khoản thị trường thấp hơn những phiên gần đây với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt 3.200 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 100 tỷ trên toàn thị trường, chủ yếu bán VIC (78 tỷ đồng) thông qua phương thức thỏa thuận.

Các Bluechips HPG, REE, CTG, VIC, PLX, BID giảm điểm khiến thị trường khó giữ được sắc xanh. Nỗ lực của VRE, VJC, POW, VPB, GAS, BVH, VCB, HVN giúp thị trường không giảm quá nhiều.

Điểm sáng trong phiên hôm nay phải kể tới nhóm dầu khí (GAS, PVS, PVD, PVB, PVT, PVC…), Viettel (VGI, VTK, CTR) khi vẫn giữ được sắc xanh, dù không quá mạnh.

Trong khi đó, các cổ phiếu có tính thị trường như chứng khoán, bất động sản, xây dựng nhìn chung giao dịch khá ảm đạm, phản ánh xu hướng dòng tiền.

Đáng chú ý phiên này phải kể đến cổ phiếu HAG của Bầu Đức. Trong những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu HAG liên tục “nằm sàn”. Kết thúc phiên hôm nay, HAG tiếp tục giảm 0,45% về mức 4.460 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền mà Thaco đã rót trực tiếp vào các công ty của Bầu Đức lên đến hơn 9.750 tỉ đồng.

Hoạt động kinh doanh của Thaco đã cho thấy sự suy giảm hiệu quả đáng kể trong 6 tháng đầu năm. Doanh thu giảm 3,3% so với cùng kì năm trước xuống mức 26.835 tỉ đồng; lợi nhuận gộp giảm đến 10% so với cùng kì năm trước còn 4.900 tỉ đồng. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay tăng đến 77% lên 1.217 tỉ đồng khiến lợi nhuận công ty giảm đến 40% so với cùng kì năm 2018, giảm xuống mức 1.807 tỉ đồng.

Bất chấp hoạt động kinh doanh chính là ô tô đi xuống, tổng tài sản của ông lớn này đã tăng 11.413 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương ứng mức tăng 15,3% lên 84.248 tỉ đồng. Thực chất, tài sản tăng thêm do Thaco tiếp nhận một loạt tài sản từ các công ty của Bầu Đức.

Chính điều này khiến các khoản nợ đang ngày càng phình to. Nợ phải trả của Thaco đã tăng 17,3% lên mức 51.335 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, chiếm 59,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay tiếp tục tăng 26,3% so với thời điểm đầu năm 2019 lên mức 31.436 tỉ đồng; riêng nợ vay ngắn hạn, chủ yếu là vay tín chấp 26.627 tỉ đồng, chiếm 85% tổng nợ vay.

Dựa theo thông tin của Thaco công bố, tính đến cuối tháng 6, tổng số tiền mà Thaco đã rót trực tiếp vào các công ty của Bầu Đức lên đến hơn 9.750 tỉ đồng.

Quyết định rót hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực rủi ro như nông nghiệp và bất động sản của ông Trần Bá Dương được cho là bước đi khá táo bạo trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải vật lộn cạnh tranh ở lĩnh vực kinh doanh chính đang ngày càng khốc liệt.

Được biết, ông Trần Bá Dương hiện là người giàu thứ 86 trên sàn chứng khoán Việt với việc nắm giữ 42.300.000 cổ phiếu HAG và 28.014.115 cổ phiếu THA.