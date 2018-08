Tràn lan bẫy tiền ảo

Ông Vũ Đức Tĩnh từng bị công an truy tìm Dư luận đang xôn xao về công văn được cho là do ông Vũ Đức Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Smartland, ký có nội dung đe dọa truy sát cả gia đình giám đốc, nhân viên kênh truyền hình VTV9 (Đài Truyền hình Việt Nam) với lý do phát phóng sự sai sự thật về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thái Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Địa ốc Greenland và Công ty Smartland. "Trong trường hợp VTV9 còn cố tình đưa thêm thông tin và phóng sự đồng nghĩa với việc cướp đi miếng cơm manh áo, thu nhập, sự sống… của nhiều người thì công ty chúng tôi không thể kiểm soát được hành động của các cổ đông, người hợp tác, họ sẽ bị ức chế, hành động để bảo vệ quyền lợi của mình và có thể sẽ truy sát cả gia đình giám đốc, truy sát cán bộ - nhân viên VTV9…" - công văn nêu rõ. Ông Tĩnh từng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM phát thông tin truy tìm do bị tố cáo liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chiều 15-8, phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ với ông Vũ Đức Tĩnh để xác minh thông tin sự việc nhưng ông không bắt máy. S.HƯNG