Tín dụng đen giăng bẫy dân nghèo (*): Ra quân triệt phá

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 08:34 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng rà soát các đối tượng cho vay nặng lãi, xử lý theo pháp luật và khuyến cáo người dân không nên vay tiền của các nhóm này.

Trước tình trạng băng nhóm cho vay nặng lãi từ các nơi khác đổ về khu vực ĐBSCL "lập nghiệp", gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân, những ngày gần đây, lực lượng chức năng các nơi liên tục ra quân triệt phá.

Xóa sổ nhiều băng nhóm

Kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Thư (25 tuổi; ngụ tỉnh Tuyên Quang), phát hiện đối tượng này cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất trên 20%/tháng, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ Thư và 2 chân rết của Thư là Trần Ngọc Nam (19 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Nguyễn Duy Hoàng (26 tuổi, ngụ TP Hà Hội) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Lực lượng chức năng cũng vừa bắt quả tang Đoàn Văn Quảng (38 tuổi; ngụ TP Hải Phòng) đang phát hàng ngàn tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Kiểm tra chỗ ở của Quảng và Nguyễn Đình Thăng (40 tuổi, ngụ Hải Phòng), Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện hơn 4.000 tờ rơi cho vay, 13 sổ hộ khẩu, 1 giấy đăng ký xe, 13 giấy CMND, 19 biên nhận vay tiền, trên 180 triệu đồng, 3 sổ thu chi với mức lãi suất từ 10% đến 30%/tháng.

Công an TP Cần Thơ ra quân thu gom tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo cho vay nặng lãi. (Ảnh do công an cung cấp)

Công an TP Cần Thơ cũng đồng loạt ra quân trấn áp loại tội phạm này. Phòng CSHS (PC45) Công an TP Cần Thơ đã kiểm tra nơi ở của Lê Mạnh Vĩ (26 tuổi) cùng 7 đối tượng khác tại quận Ninh Kiều, thu giữ 70.000 tờ rơi quảng cáo cho vay, gần 60 triệu đồng, nhiều sổ hộ khẩu, giấy CMND, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay tiền… Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này khai nhận đã từ Hà Nội vào TP Cần Thơ hoạt động khoảng 3 tháng nay. Vĩ cầm đầu băng nhóm này và tổ chức cho hơn 100 người trên địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long vay với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Rất nhiều nạn nhân vay tiền do hoàn cảnh khó khăn, lãi suất cao nên đã không có khả năng chi trả.

Tại các quận, huyện khác trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 10 đối tượng tổ chức cho hàng trăm người dân vay với lãi suất từ 20%/tháng trở lên. Chiều 22-5, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra một căn nhà tại Quốc lộ 50, thu giữ hàng chục ngàn tờ rơi, nhiều sổ hộ khẩu, CMND, bằng lái xe của hàng trăm nạn nhân và tạm giữ 6 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ như roi điện, gậy 3 khúc, dao bấm, nhiều sổ sách, chứng từ, số tiền lớn có liên quan đến việc cho vay nặng lãi để điều tra. Các đối tượng thừa nhận đi rải tờ rơi khắp nơi để "dụ" người buôn bán nhỏ đang khó khăn vay vốn với lãi suất từ 30%-40%.

Mới đây, ngày 24-5, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ đã phát hiện 5 đối tượng, gồm: Đào Thành Đạt (20 tuổi) và Nguyễn Văn Khang (27 tuổi), cùng ngụ TP Hà Nội; Nguyễn Văn Quỳnh (22 tuổi); Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi) và Vũ Đức Thịnh (23 tuổi), cùng ngụ tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều giấy tờ có liên quan có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Xử lý tận gốc

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với đại biểu HĐND tỉnh, các cử tri đã đề nghị chính quyền quan tâm, xử lý dứt điểm tình trạng cho vay nặng lãi và bán hàng đa cấp đang diễn ra ngày một phức tạp tại địa phương. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đại biểu Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết HĐND tỉnh sẽ giải quyết các ý kiến phản ánh của người dân thông qua các kênh tương tác. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng xử lý triệt để tình trạng gây búc xúc này.

Nhằm dẹp bỏ tận gốc việc cho vay nặng lãi, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ phối hợp Quận đoàn Cái Răng đã tổ chức ra quân thu gom, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền. Chỉ sau vài giờ ra quân, lực lượng đã thu gom, tẩy xóa 500 tờ rơi, thông báo cho vay tiền, cho vay trả góp… được dán trên các cột điện, tường rào của các khu dân cư. Đồng thời, từ ngày 26-4 đến 26-6, Công an quận Cái Răng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trước phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặt khác, lực lượng chức năng cũng mời các đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi lên làm việc.

Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đã chỉ đạo cho công an các địa phương phối hợp các ngành chức năng tiến hành rà soát các đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn để khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm là xử lý ngay. Về phía người dân cũng không nên vay tiền của những đối tượng này vì khi người dân không có khả năng thanh toán tiền lãi và gốc thì rất dễ bị uy hiếp cưỡng đoạt tài sản bằng nhiều hình thức, thậm chí gây thương tích để buộc trả nợ.

Kỳ tới: Tránh xa bẫy vay nặng lãi