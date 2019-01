Cẩn trọng mua bán tiền USD lì xì

Thứ Ba, ngày 08/01/2019 14:30 PM (GMT+7)

Tuy việc giao dịch ngoại tệ (chủ yếu là USD) tại các địa chỉ không được phép là vi phạm pháp luật nhưng gần Tết Kỷ Hợi, thị trường vẫn xuất hiện việc mua bán tờ 2 USD in hình con heo

"Đây là loại tiền được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và phát hành nhằm phục vụ riêng nhu cầu lì xì Tết nguyên đán 2019 tại khu vực châu Á" - T., người chuyên bán các loại tiền lưu niệm, giới thiệu.

Giá cao ngất ngưởng

Theo quảng cáo của T., tờ 2 USD in hình 2 con heo có tác dụng canh giữ tài lộc, thể hiện sự giàu sang và quyền uy của gia chủ. Mặt khác, hình ảnh con heo còn tượng trưng cho sự nhẫn nại, được nhũ vàng với ngụ ý mang lại nhiều may mắn cho người tặng lẫn người được tặng vào năm mới. Bộ lì xì tiền USD gồm tờ 2 USD có in ảnh con heo, giấy chứng nhận được in phản quang (nhận dạng ở hình ảnh con heo, dấu mộc và chữ Hợi bằng tiếng Trung Quốc) cùng bao lì xì đặc trưng của Tết nguyên đán 2019, giá bán 350.000 đồng/bộ.

Trang tienlixitet.com cũng rao bán tiền hình con heo của Papua New Guinea, đồng xu hình con heo mạ vàng, mạ bạc của Úc, đồng xu hình con heo của Đài Loan...

Tờ USD in hình con heo cùng giấy chứng nhận

Một đầu mối bán tiền lì xì tên là Đức cho biết USD có in hình con heo của Mỹ phát hành giá bán sỉ (50 tờ trở lên) là 240.000 đồng/tờ, giá bán lẻ từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/tờ tùy theo số lượng, đồng thời yêu cầu chúng tôi cung cấp địa chỉ để giao hàng tận nhà.

Theo Đức, tờ 2 USD hình con heo do một công ty tại Mỹ in ấn, phát hành và được nhập về Việt Nam. Như vậy, đây là tiền thật, còn hình ảnh con heo, các họa tiết liên quan do công ty này tô điểm lên trên tờ tiền. Riêng giấy chứng nhận tờ 2 USD hình con heo cũng do công ty in ấn tờ tiền này phát hành.

"Tương tự, tờ tiền in hình con heo của các quốc gia khác cũng do các công ty tại những nước đó in ấn và phát hành. Tuy nhiên, do USD hình con heo của Mỹ là hàng mới nên người mua cần kiểm tra bao bì đóng gói, đọc kỹ các chính sách bảo hành, đổi trả. Việc mua bán hai bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật" - Đức nói.

Có thể chuyển sang VNĐ?

Về việc chuyển đổi sang VNĐ, Đức cho rằng có thể dùng hóa chất tẩy sạch hình ảnh, họa tiết thì tờ 2 USD vẫn được các ngân hàng (NH) thu mua khoảng 45.000 đồng/tờ.

Theo chủ một đại lý thu đổi ngoại tệ tại TP HCM, sau khi tẩy sạch hình ảnh con heo và các họa tiết, nếu tờ 2 USD còn nguyên trạng như thông thường, đại lý này sẵn sàng mua vào. Chủ đại lý này còn cho biết vào dịp Tết nguyên đán, chính phủ Mỹ thường cho phép một số công ty dùng tờ 2 USD thật để in chồng lên ảnh các con giáp nhằm đáp ứng nhu cầu cho, tặng, cất giữ của người dân tại những quốc gia khác. "Riêng tôi đã có bộ sưu tập 5 tờ USD có in hình con giáp" - chủ đại lý thu đổi ngoại tệ này tiết lộ.

Trong khi đó, lãnh đạo phụ trách mảng ngoại tệ của một NH thương mại nhìn nhận việc một số công ty tại Mỹ in thêm hình các con vật lên tờ 2 USD, rồi xuất khẩu sang các nước khác là có thật. Tuy nhiên, các NH thương mại tại Việt Nam không nhập khẩu tờ tiền này vì không có nhu cầu kinh doanh.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh TP HCM, nhìn nhận pháp luật không cấm người dân cất giữ, mua bán USD tại những địa điểm được cấp phép giao dịch ngoại tệ, đồng thời không cho phép người dân giao dịch ở những nơi không được phép. Riêng USD hình con heo, các NH thương mại không có tờ tiền này để bán cho khách hàng. Do đó, nếu có nhu cầu sở hữu hoặc cho, tặng người khác tờ 2 USD hình con heo, người mua nên cân nhắc trước khi giao dịch.