Không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ dịp Tết, tiết kiệm gần 2.600 tỉ đồng

Bảo đảm hoạt động ATM dịp Tết NHNN khẳng định công tác đảm bảo chất lượng, an toàn, thông suốt các giao dịch ATM và hệ thống thanh toán và đảm bảo nhu cầu tiền mặt dịp cuối năm được NHNN đặc biệt quan tâm. NHNN thường xuyên theo dõi, giám sát để kịp thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) về chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, hoạt động của hệ thống ATM. Cuối năm 2018, NHNN đã có các văn bản chỉ đạo các NHTM chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán vào dịp cuối năm và Tết Kỷ Hợi 2019; trong đó đặc biệt yêu cầu các NHTM chủ động tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời, có các biện pháp phù hợp nhằm giảm tải cho ATM, bảo đảm hoạt động của hệ thống ATM thông suốt, ổn định và an toàn. Thực hiện chỉ đạo của NHNN, các NHTM đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp quỹ cho ATM, bố trí tổ tiếp quỹ dự phòng; phối hợp với các công ty sử dụng dịch vụ trả lương xác định thời điểm chi trả lương, thưởng để phục vụ tốt nhất; bảo trì và thay thiết bị cho các ATM trước đợt chi lương, thưởng Tết; trang bị phần mềm giám sát an ninh giao dịch trên ATM nhằm phát hiện kịp thời những giao dịch bất thường…