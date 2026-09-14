Vị thuốc quý của làng quê, biết dùng giúp bổ máu, sức đề kháng thăng hạng

Hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Theo Đông y, ngó sen có tính bình, vị ngọt mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và làm mát máu (lương huyết) vô cùng hiệu quả. Tiêu thụ ngó sen trong những ngày nắng nóng hoặc khi cơ thể bị bốc hỏa, rạo rực giúp cân bằng lại nhiệt độ cơ thể, giảm triệu chứng háo khát và xua tan căng thẳng.

Tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Ngó sen là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên dồi dào nhưng lại có lượng calo cực kỳ thấp. Lượng chất xơ này giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì sự khỏe mạnh của hệ vi sinh đường ruột. Việc bổ sung ngó sen vào thực đơn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, hỗ trợ đắc lực cho quá trình giữ dáng và kiểm soát cân nặng.

Ngó sen có tính bình, vị ngọt mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và làm mát máu (lương huyết) vô cùng hiệu quả. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ cầm máu và thúc đẩy tái tạo máu

Trong Đông y, ngó sen được biết đến với khả năng hỗ trợ thu liễm, cầm máu nhờ chứa lượng sắt và đồng cao kết hợp với các hoạt chất sinh học tự nhiên. Ngó sen giúp thúc đẩy quá trình sản xuất tế bào hồng cầu, hỗ trợ người bị thiếu máu, đồng thời giảm bớt tình trạng chảy máu cam, đi ngoài ra máu hoặc rong kinh ở phụ nữ.

Cải thiện tâm trạng và giúp ngủ ngon giấc

Hàm lượng Vitamin B complex, đặc biệt là Vitamin B6 trong ngó sen, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa thần kinh. Chất này giúp kích thích sản sinh các chất truyền thần kinh làm dịu tâm trí như serotonin, hỗ trợ giảm lo âu, mệt mỏi, đau đầu và mang lại giấc ngủ sâu tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Ngó sen chứa lượng kali dồi dào - khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng mức natri trong cơ thể, từ đó thư giãn mạch máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Bên cạnh đó, chất xơ và các polyphenol chống oxy hóa trong ngó sen giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL), bảo vệ thành mạch và duy trì sức khỏe tim mạch ổn định.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ngó sen chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do và tăng cường khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.

Thường xuyên ăn ngó sen có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian mắc cảm lạnh và các bệnh khác bằng cách thúc đẩy sản xuất bạch cầu. Hàm lượng dinh dưỡng của nó hỗ trợ chức năng miễn dịch tổng thể, biến nó thành một chất tăng cường phòng vệ tự nhiên chống lại các vấn đề sức khỏe thường gặp.