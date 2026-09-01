Loại hạt tỷ đô được ví như vị thuốc bổ tim, sáng mắt và khỏe xương khớp

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hạt điều chứa hàm lượng lớn chất béo không bão hòa - loại chất béo giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Nhờ đó, ăn hạt điều thường xuyên với liều lượng hợp lý giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Mặc dù chứa nhiều calo, hạt điều lại rất giàu protein, chất xơ và chất béo tốt. Sự kết hợp này giúp tăng cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính. Việc thay thế các món ăn vặt công nghiệp bằng hạt điều hỗ trợ duy trì vóc dáng hiệu quả.

Kiểm soát đường huyết, phòng ngừa tiểu đường

Chất xơ và chất béo lành mạnh trong hạt điều giúp ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Bên cạnh đó, hàm lượng magie cao trong hạt điều đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ nhạy insulin của cơ thể.

Hạt điều chứa hàm lượng cao chất béo lành mạnh, protein, cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu. (Ảnh: Tiền Phong)

Tốt cho xương khớp, hệ thần kinh

Hạt điều là nguồn cung cấp Magie và Canxi tuyệt vời – hai khoáng chất cốt lõi giúp duy trì cấu trúc xương chắc khỏe. Magie còn hỗ trợ thả lỏng cơ bắp và thần kinh, giảm tình trạng chuột rút, mệt mỏi hay căng thẳng.

Tăng cường hệ miễn dịch, phòng bệnh

Hạt điều chứa kẽm và đồng, những vi chất cần thiết cho sự phát triển của các tế bào miễn dịch. Đồng thời, chất chống oxy hóa Polyphenol giúp vô hiệu hóa các gốc tự do, giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi nguy cơ tổn thương.

Tốt cho mắt, thị lực

Hạt điều chứa hàm lượng nhỏ Lutein và Zeaxanthin – hai chất chống oxy hóa hoạt động mạnh mẽ tại võng mạc. Chúng giúp bảo vệ mắt khỏi tác động của ánh sáng xanh và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Nuôi dưỡng làn da, tóc khỏe đẹp

Hàm lượng Đồng dồi dào trong hạt điều đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh Melanin – sắc tố tạo nên màu da và tóc. Đồng cũng kích thích sản sinh Collagen và Elastin, giúp da duy trì độ đàn hồi và chậm xuất hiện nếp nhăn.