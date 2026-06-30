Tưởng bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn: 4 nhóm người cần hạn chế thịt bò để tránh hại sức khỏe
Thịt bò giàu protein, sắt và nhiều dưỡng chất có lợi, nhưng không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Một số nhóm đối tượng nên hạn chế hoặc cân nhắc khi ăn để tránh làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe hiện có.
Thịt bò là thực phẩm giàu protein, sắt và kẽm, nhưng một số nhóm người như người mắc bệnh thận, gout hoặc rối loạn tiêu hóa có thể cần hạn chế sử dụng theo khuyến nghị của bác sĩ.
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/06/2026 19:00 PM (GMT+7)