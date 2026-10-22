Toàn thân phồng rộp, da bong tróc sau khi dùng thuốc, bác sĩ cảnh báo cách phòng ngừa

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, vừa qua, khoa Dị ứng – Trung tâm Da liễu, Dị ứng của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị đồng thời 3 trường hợp mắc hội chứng Lyell, một thể dị ứng da nghiêm trọng do thuốc, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Nguyên nhân nghi ngờ ở mỗi trường hợp khác nhau: một người bệnh liên quan đến carbamazepin (thuốc chống động kinh), một người liên quan đến allopurinol (thuốc điều trị gút), trường hợp còn lại có tiền sử sử dụng thuốc đông y và nhiều loại thuốc bổ.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, cả 3 người bệnh đã hồi phục tốt. Các vùng da từng bong tróc, rỉ dịch dần khô lại và tái tạo lớp da mới. Tuy nhiên, làn da sau tổn thương vẫn còn nhạy cảm, có thể xuất hiện tình trạng tăng sắc tố tạm thời và cần được bảo vệ cẩn thận.

Tổn thương da ở người bệnh mắc hội chứng Lyell trong giai đoạn tiến triển. Ảnh BVCC

Sau khi xuất viện, người bệnh cần chăm sóc da theo hướng dẫn của bác sĩ, dưỡng ẩm phù hợp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và tái khám đúng lịch.

Hội chứng Lyell là gì?

Theo bác sĩ Vũ Thị Mai Huyền - khoa Dị ứng, Trung tâm Da liễu, Dị ứng, Bệnh viện Quân đội 108, hội chứng Lyell, còn gọi là hoại tử thượng bì nhiễm độc (Toxic Epidermal Necrolysis – TEN), là phản ứng da nghiêm trọng, chủ yếu do thuốc gây ra.

Bệnh thường xuất hiện trong vòng 1–4 tuần kể từ khi bắt đầu sử dụng thuốc. Bệnh thường khởi đầu bằng sốt, đau họng, mệt mỏi, dễ nhầm với nhiễm virus thông thường. Sau đó, da xuất hiện các vết đỏ lan nhanh, nổi bọng nước dễ vỡ, khi bong để lại nền da đỏ ướt, rỉ dịch, đau rát dữ dội với hình ảnh tương tự bỏng độ 2 diện rộng.

Đặc trưng của Lyell là hoại tử thượng bì với diện tích da bong tách trên 30% diện tích cơ thể. Cùng với tổn thương da, tổn thương niêm mạc xuất hiện ở trên 90% các trường hợp Lyell và thường đi trước tổn thương da vài ngày.

Bao gồm viêm loét và giả mạc ở miệng – họng, viêm kết mạc xuất tiết, loét vùng sinh dục – hậu môn. Đáng lưu ý, đau rát hoặc loét miệng khiến người bệnh khó ăn uống có thể là dấu hiệu sớm, cần được phát hiện và đánh giá kịp thời.

Cách phòng hội chứng Lyell

Cảnh báo về nguy cơ dị ứng thuốc, bác sĩ Huyền khuyến cáo: “Người dân cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện tình trạng sốt, đau họng, mệt mỏi sau khi sử dụng thuốc mới trong vài ngày đến vài tuần; da nổi ban đỏ lan rộng, xuất hiện bọng nước, bong tróc hoặc đau rát bất thường.

Các biểu hiện như loét miệng, đỏ mắt, đau mắt hoặc tổn thương vùng sinh dục cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo phản ứng da nghiêm trọng do thuốc. Khi có những triệu chứng này, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời”.

Tình trạng tổn thương da của người bệnh sau điều trị. Ảnh BVCC

Để phòng ngừa nguy cơ, bác sĩ Huyến nhấn mạnh, người dân chỉ sử dụng thuốc theo chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ; không tự ý mua thuốc, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc dùng thuốc theo kinh nghiệm truyền miệng.

Khi nghi ngờ phản ứng da nghiêm trọng, người bệnh cần ngừng thuốc nghi ngờ và đến cơ sở y tế ngay, không tự điều trị tại nhà.

Đối với người có tiền sử dị ứng thuốc nặng, cần lưu giữ thông tin về loại thuốc từng gây phản ứng, mang theo thẻ cảnh báo dị ứng thuốc và chủ động thông báo với nhân viên y tế trước khi được kê đơn hoặc sử dụng thuốc. Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý dùng lại thuốc nghi ngờ gây dị ứng để kiểm tra phản ứng, bởi việc tái phơi nhiễm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.