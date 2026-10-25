Ca sĩ Taeyang BigBang ăn bữa đầu tiên sau 12h trưa để giữ vóc dáng

Trong một chương trình gần đây trên kênh YouTube "TteunTteun", nam ca sĩ Taeyang (38 tuổi), thành viên nhóm nhạc Big Bang, cho biết thói quen duy trì vóc dáng của mình là tập thể dục vào buổi sáng khi chưa ăn gì và chỉ bắt đầu dùng bữa đầu tiên trong ngày sau 12 giờ trưa, theo Chosun.

Theo các chuyên gia y tế, khi cơ thể ở trạng thái nhịn ăn, nồng độ insulin hạ thấp hơn so với sau bữa ăn, đồng thời lượng glycogen dự trữ trong gan và cơ bắp cũng giảm xuống. Việc vận động trong điều kiện này sẽ làm gia tăng tỷ lệ mỡ được huy động làm nguồn năng lượng chính, từ đó đẩy mạnh quá trình oxy hóa mỡ so với khi tập luyện sau ăn.

Một nghiên cứu từ Đại học Northumbria (Anh) đã so sánh phản ứng chuyển hóa ở 12 người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh giữa hai trạng thái: tập thể dục trước và sau khi ăn sáng. Kết quả cho thấy tỷ lệ oxy hóa mỡ ở nhóm tập lúc bụng đói cao hơn khoảng 20% so với nhóm tập sau khi ăn. Nhóm nghiên cứu kết luận vận động khi nhịn ăn mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao hiệu suất đốt mỡ. Tuy nhiên, việc bỏ bữa sáng có thể làm xáo trộn sự cân bằng năng lượng hàng ngày, dẫn đến nguy cơ giảm mức độ hoạt động thể chất chung hoặc giảm tổng lượng calo tiêu thụ.

Nam ca sĩ Taeyang của nhóm BigBang. Ảnh: The Black Label

Dù vậy, tập luyện cường độ cao khi bụng đói lại tiềm ẩn nguy cơ gây teo cơ. Khi duy trì vận động nặng trong điều kiện thiếu hụt năng lượng, lượng glycogen dự trữ sẽ nhanh chóng cạn kiệt, buộc cơ thể phải phân hủy protein trong cơ bắp để bù đắp nguồn năng lượng thiếu hụt đó. Bên cạnh đó, tập luyện quá đà lúc cơ thể thiếu năng lượng dễ dẫn đến hạ đường huyết hoặc mất nước. Áp lực này càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với những người đang trong chế độ cắt giảm khẩu phần ăn để giảm cân.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo khi vận động lúc nhịn ăn, người tập chỉ nên thực hiện các bài tập aerobic nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút, kiểm soát nhịp tim không vượt quá 60-70% nhịp tim tối đa. Nếu xuất hiện cảm giác chóng mặt hoặc mệt mỏi dữ dội, cần giảm ngay cường độ hoặc dừng tập để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng và vận động buổi sáng, Taeyang đặc biệt coi trọng tầm quan trọng của thể thao đối với sức khỏe tinh thần. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Vogue Korea năm 2023, nam ca sĩ cho biết anh duy trì thói quen tập luyện từ khi còn rất nhỏ với tần suất 3-5 buổi mỗi tuần, kết hợp đi bộ vào mỗi sáng và tối.

"Ngày trước, tôi tập trung vào việc duy trì vóc dáng bên ngoài. Nhưng hiện tại, tôi chú trọng nhiều hơn đến cảm giác tích cực mà việc tập thể dục mang lại. Tôi tập luyện nhiều hơn là để duy trì trạng thái đó. Những lúc không tập thể dục, đôi khi tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình", Taeyang nói.

Để giải tỏa áp lực công việc, nam nghệ sĩ chọn giải pháp đi bộ, ngắm nhìn sự thay đổi của thiên nhiên và sắc màu bầu trời. Tuy nhiên, phương pháp phục hồi tâm lý hiệu quả nhất đối với anh là trò chuyện, chia sẻ và tìm kiếm sự đồng cảm từ những người cùng chí hướng. "Tôi tin rằng đó chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất", anh chia sẻ.

Khi bàn về cách xua tan suy nghĩ tiêu cực, Taeyang nhận định: "Một khi những tư duy tiêu cực đã bắt đầu lan rộng, chúng ta rất khó ngăn lại dù có cố gắng nghĩ tích cực. Cách tốt nhất là tìm ra nguyên nhân gốc rễ đã nảy sinh ra suy nghĩ đó, bạn sẽ giải quyết nó nhanh hơn tưởng tượng".

Bên cạnh đó, ca sĩ cũng chia sẻ phương pháp giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực. Anh cho hay: "Tôi tin rằng một khi các suy nghĩ tiêu cực đã bắt đầu lan rộng, bạn sẽ rất khó ngăn chúng lại dù có cố gắng nghĩ tích cực đến đâu. Tuy nhiên, nếu tìm ra nguyên nhân gốc rễ nảy sinh những suy nghĩ đó, bạn sẽ giải tỏa được chúng nhanh hơn tưởng tượng".

Với Taeyang, bí quyết cốt lõi để làm việc lâu dài và duy trì sức khỏe toàn diện chính là "sự hài hòa" - trạng thái cân bằng giữa thể chất và tâm trí. Anh cho rằng việc tận hưởng trọn vẹn quá trình làm việc thay vì chỉ áp lực về mặt kết quả sẽ giúp nghệ sĩ duy trì đam mê bền vững. Cùng với niềm hạnh phúc bên gia đình và sự ủng hộ của khán giả, lối sống cân bằng này giúp anh giữ vững hình ảnh chuẩn mực, không vướng bê bối suốt từ khi ra mắt vào năm 2006 đến nay.

BigBang là nhóm nhạc nam Hàn Quốc ra mắt năm 2006, được xem là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn nhất của Kpop thế hệ thứ hai. Nhóm nổi bật với phong cách âm nhạc kết hợp hip-hop, R&B, EDM và pop, đồng thời ghi dấu ấn nhờ khả năng sáng tác, cá tính riêng của từng thành viên và những màn trình diễn giàu năng lượng.

Đội hình BigBang ban đầu gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung và Seungri. Sau những thay đổi về nhân sự, nhóm hiện hoạt động với 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Nhóm đang có hai đêm concert vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, thuộc BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR. Đây là tour kỷ niệm 20 năm ra mắt, cũng là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm sau 9 năm.