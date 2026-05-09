WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch hạng sang MV Hondius. Trong 8 trường hợp được ghi nhận, gồm cả các ca nghi nhiễm, đã có 6 ca được xác nhận dương tính bằng xét nghiệm PCR.

Điều đáng lo ngại trong đợt bùng phát này là chủng virus được xác định là Andes. Khác với phần lớn chủng virus Hanta thường lây từ động vật gặm nhấm sang người, chủng Andes có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người.

WHO đánh giá nguy cơ lây lan trên diện rộng của đợt dịch lần này ở mức thấp.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với tỷ lệ tử vong cao. Ngoài 3 ca tử vong đã được ghi nhận, 3 bệnh nhân khác đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế chuyên sâu ở Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Trong đó, ít nhất 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực.

Để hạn chế nguy cơ lây lan, tàu MV Hondius sẽ không cập cảng trực tiếp mà dự kiến neo ngoài khơi Tenerife, Tây Ban Nha vào ngày 11/5. Nhà chức trách các nước đang khẩn trương triển khai các phương án bảo hộ và giám sát y tế. Bộ Y tế Pháp xác nhận có 5 công dân nước này trên tàu và sẽ tiến hành sơ tán y tế trong vòng 48 giờ tới. Phía Mỹ đang sắp xếp các chuyến bay chuyên dụng để đưa 17 công dân về nước dưới sự giám sát y tế chặt chẽ.

Do thời gian ủ bệnh của virus Hanta có thể kéo dài tới 6 tuần, tất cả hành khách sau khi rời tàu sẽ phải tuân thủ chế độ theo dõi y tế nghiêm ngặt tại địa phương.

Mặc dù các ca bệnh có tính chất nghiêm trọng, bà Maria Van Kerkhove, đại diện cấp cao của WHO, khẳng định đây không phải là dấu hiệu khởi đầu của một đại dịch mới.

WHO đánh giá nguy cơ lây lan trên diện rộng ở mức thấp. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn vệ sinh dịch tễ và chú ý phát hiện sớm các triệu chứng giống cúm như sốt, đau cơ, vì đây là yếu tố quan trọng trong điều trị chủng virus này.