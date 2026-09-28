Nỗi lòng của bà mẹ có con gái mắc dậy thì sớm lúc 10 tháng tuổi

Năm 2022, Sophie Dumas hoàn toàn không nhận thấy điều gì bất thường ở con gái 10 tháng tuổi Sienna cho đến khi một nhân viên y tế phát hiện mô tuyến vú của bé phát triển lớn hơn bình thường.

"Sienna vốn là một em bé khỏe mạnh, vui vẻ. Trẻ sơ sinh vốn bụ bẫm, trông càng đáng yêu, con lại đang bú mẹ nên tôi không nghĩ ngoại hình của con có gì lạ", Sophie, 41 tuổi, kể với Creatorzine.

Hai mẹ con được chuyển đến bác sĩ nội tiết nhi để kiểm tra dậy thì sớm. Với Sophie, loạt xét nghiệm sau đó là một trải nghiệm kinh khủng. Trong xét nghiệm kích thích, bác sĩ lấy máu đo nồng độ LH, hormone điều hòa quá trình dậy thì, làm mốc ban đầu. Sau đó, họ tiêm hormone tổng hợp rồi tiếp tục lấy máu ở nhiều thời điểm để xem cơ thể bé phản ứng ra sao.

"Con căng thẳng đến mức đổ mồ hôi làm tuột kim luồn, một tĩnh mạch còn bị xẹp. Cuối cùng, bác sĩ phải chích kim vào gót chân con để lấy máu", Sophie nhớ lại. Bé còn phải chụp X-quang để xác định tuổi xương, trong khi một đứa trẻ 10 tháng tuổi rất khó giữ bàn tay phẳng và yên suốt lúc chụp. Cách duy nhất giúp con bình tĩnh là cho bú, hai mẹ con trùm chung một tấm chăn dày.

Vài tuần sau, Sienna được chẩn đoán dậy thì sớm trung ương (CPP). Ở tình trạng này, não phát tín hiệu khởi động dậy thì sớm hơn bình thường. Do CPP đôi khi liên quan đến bất thường trong não, bé được chụp MRI để tìm nguyên nhân. May mắn, kết quả không phát hiện vấn đề. Cũng như nhiều trẻ mắc bệnh khác, phần lớn là bé gái, nguyên nhân dậy thì sớm của Sienna chưa được xác định.

Theo bác sĩ, CPP không đe dọa tính mạng nhưng có thể ảnh hưởng đến chiều cao khi trưởng thành. Trẻ thường lớn rất nhanh trong giai đoạn đầu, song đầu xương cũng khép sớm hơn, khiến chiều cao ngừng phát triển sớm. Nếu không điều trị, Sienna sẽ dậy thì trước bạn bè cùng trang lứa nhiều năm.

Sophie chưa từng nghe đến căn bệnh này và phải tự tìm hiểu. "Gần như không có thông tin. Tôi chỉ tìm được vài phụ huynh trong các nhóm Facebook, nhưng con họ đều đã 7-8 tuổi, còn Sienna mới 10 tháng nên câu chuyện của họ không giúp được tôi nhiều. Tôi cảm thấy như phải tự xoay xở một mình", cô nói.

Sophie và con gái Sienna. Ảnh: Jam Press

Từ đó, cứ 4 tuần, Sienna lại đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế hormone dậy thì một lần. Loại thuốc này thuộc nhóm chất tương tự GnRH. Tùy tuổi xương và tốc độ phát triển, bé có thể phải điều trị đến khoảng 11-12 tuổi.

"Có lúc con hoàn toàn bình tĩnh, nhưng cũng nhiều lần con vùng vẫy, la hét, tìm cách trốn. Tôi biết việc này tốt cho con nên vẫn phải làm, nhưng trong lòng thực sự rất đau", Sophie chia sẻ.

Dù được điều trị, một số dấu hiệu của dậy thì vẫn bắt đầu xuất hiện. Sienna bị nổi mụn ở mặt và những vùng da chịu ảnh hưởng của hormone và từng bị bạn bè trêu vì tưởng là thủy đậu. "Con rất bối rối vì không biết giải thích với các bạn thế nào, trong khi chính con còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra", Sophie kể. Cô đã trao đổi với giáo viên để nhờ hỗ trợ.

Điều người mẹ lo nhất là ảnh hưởng tâm lý với con. "Chỉ cần khác biệt với bạn bè cũng đủ khiến con bị bắt nạt, cô lập. Cha mẹ nào cũng muốn con được làm trẻ con càng lâu càng tốt, được mơ về các nàng tiên, công chúa. Nên khi cơ thể dường như đang lấy đi tuổi thơ của con, tôi thấy thật bất công", cô nói.

Sophie cũng chưa biết sẽ giải thích với con về căn bệnh thế nào khi con lớn hơn. "Dậy thì là khái niệm rất trừu tượng với trẻ nhỏ. Các bé gái thường muốn lớn thật nhanh, lại chịu nhiều áp lực về ngoại hình. Tôi sợ đến lúc ngừng điều trị, con chưa đủ trưởng thành để đối diện những thay đổi của cơ thể", cô nói.

Nghĩ đến tương lai, Sophie đang tìm hiểu việc trữ đông trứng, phòng trường hợp bệnh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của con sau này. "Tôi lo một ngày nào đó con muốn có con mà không thể, rằng quyền lựa chọn ấy sẽ bị tước mất. Hy vọng thuốc sẽ giúp con tránh được điều đó", cô nói.

Hiện, Sienna vẫn mê các nàng tiên và hoàng tử Disney. Sophie dự định năm tới sẽ đưa con đến Disneyland, để con tiếp tục tận hưởng những điều kỳ diệu của tuổi thơ.

"Lời khuyên duy nhất tôi muốn gửi đến các bậc cha mẹ là nếu lo lắng điều gì, đừng ngại bị cho là quá nhạy cảm, hãy đưa con đi khám và hỏi thêm ý kiến bác sĩ khác", Sophie nói. "Nếu nhân viên y tế không tình cờ phát hiện điều mà chính tôi không nhận ra, có lẽ Sienna đã không được điều trị sớm như vậy".