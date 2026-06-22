Đường huyết cao, kéo dài liên tục có thể liên quan đến một số bệnh ung thư

Nhiều người mắc đái tháo đường chỉ sợ biến chứng mù mắt, suy thận, nhồi máu cơ tim mà ít nghĩ đến ung thư. Thực tế, đường huyết cao kéo dài không trực tiếp “biến thành ung thư”, nhưng nó tạo ra một môi trường chuyển hóa rất bất lợi: insulin cao, viêm mạn tính, gan nhiễm mỡ và stress oxy hóa.

Đây là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư gan và ung thư tụy. Tin quan trọng là nguy cơ này không phải định mệnh.

Kiểm soát đường huyết, giảm mỡ bụng, điều trị gan nhiễm mỡ, vận động đều và tầm soát đúng nhóm nguy cơ có thể giúp người bệnh chủ động giảm rủi ro thay vì chỉ chờ biến chứng xuất hiện.

Đái tháo đường có gây ung thư không?

Cần nói rõ ngay từ đầu: đái tháo đường không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc ung thư. Cũng không có chuyện chỉ cần ăn đường là “nuôi ung thư” theo cách đơn giản hóa. Cơ thể con người phức tạp hơn nhiều.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu y học đã ghi nhận người mắc đái tháo đường type 2 có nguy cơ cao hơn với một số ung thư như gan, tụy, đại trực tràng, nội mạc tử cung, vú và bàng quang. Trong đó, ung thư gan và ung thư tụy là hai loại thường được nhắc đến nhiều vì có liên quan chặt với rối loạn chuyển hóa, gan nhiễm mỡ, béo phì, kháng insulin và viêm mạn tính.

Cách hiểu đúng là: đái tháo đường tạo ra một “nền đất xấu” cho cơ thể. Trên nền đất đó, tế bào dễ bị tổn thương hơn, hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả hơn, các tín hiệu tăng trưởng có thể bị kích hoạt quá mức và tình trạng viêm âm ỉ kéo dài.

Đường huyết cao kéo dài có thể tạo môi trường viêm mạn tính, kháng insulin và rối loạn chuyển hóa, làm tăng nguy cơ một số loại ung thư

Vì sao đường huyết cao liên tục nguy hiểm?

Khi ăn, đường trong máu tăng lên. Cơ thể tiết insulin để đưa đường vào tế bào sử dụng làm năng lượng. Nhưng ở người kháng insulin, tế bào không đáp ứng tốt với insulin. Tuyến tụy phải tiết nhiều insulin hơn để kéo đường huyết xuống.

Vấn đề là insulin không chỉ là hormone điều hòa đường huyết. Nó còn là tín hiệu tăng trưởng. Khi insulin và các yếu tố tăng trưởng liên quan tăng cao kéo dài, một số tế bào có thể nhận được thông điệp “hãy phát triển, hãy phân chia” mạnh hơn bình thường.

Cùng lúc đó, đường huyết cao kéo dài làm tăng stress oxy hóa, tổn thương mạch máu nhỏ, kích thích phản ứng viêm và làm rối loạn miễn dịch. Một cơ thể luôn ở trạng thái viêm âm ỉ giống như một căn nhà có hệ thống điện chập chờn: chưa chắc cháy ngay, nhưng nguy cơ sự cố tăng lên theo thời gian.

Ung thư gan: khi đường huyết cao đi cùng gan nhiễm mỡ

Gan là cơ quan xử lý đường, mỡ và độc chất. Ở người đái tháo đường type 2, gan thường phải đối mặt với tình trạng mỡ tích tụ, kháng insulin và viêm mạn tính. Đây là lý do bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa ngày càng được quan tâm.

Khi gan tích mỡ lâu ngày, một số người có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan, xơ gan và tăng nguy cơ ung thư gan. Điều nguy hiểm là nhiều người không đau, không vàng da, không có dấu hiệu rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Những người cần đặc biệt chú ý gồm:

- Đái tháo đường type 2 lâu năm.

- Béo bụng, mỡ máu cao.

- Tăng men gan kéo dài.

- Gan nhiễm mỡ trên siêu âm.

- Uống nhiều rượu bia.Có viêm gan virus B hoặc C.

- Gia đình có người mắc ung thư gan.

Với nhóm này, kiểm soát đường huyết thôi chưa đủ. Cần kiểm soát cân nặng, mỡ máu, huyết áp, rượu bia và theo dõi gan định kỳ.

Ung thư tụy: mối quan hệ hai chiều dễ bị bỏ sót

Tụy là cơ quan sản xuất insulin. Vì vậy, mối quan hệ giữa đái tháo đường và ung thư tụy đặc biệt phức tạp.

Một mặt, người mắc đái tháo đường type 2 lâu năm có nguy cơ ung thư tụy cao hơn. Mặt khác, ung thư tụy ở giai đoạn sớm đôi khi lại gây ra đái tháo đường mới khởi phát. Điều này có nghĩa là một người trên 50 tuổi bỗng xuất hiện đái tháo đường, sụt cân nhanh, đau âm ỉ vùng thượng vị hoặc đau lan ra sau lưng thì không nên chỉ nghĩ đơn giản là “ăn uống kém nên bị tiểu đường”.

Dấu hiệu cần đi khám sớm:

- Đái tháo đường mới xuất hiện sau tuổi 50.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Vàng da, vàng mắt.

- Đau bụng trên hoặc đau lan ra sau lưng.

- Chán ăn, buồn nôn kéo dài.

- Phân bạc màu, nước tiểu sẫm.

- Đường huyết bỗng khó kiểm soát hơn trước.

Không phải ai mới mắc đái tháo đường cũng cần tầm soát ung thư tụy bằng kỹ thuật cao. Nhưng nếu có các dấu hiệu cảnh báo đi kèm, cần được bác sĩ đánh giá.

Kiểm soát đường huyết, giảm mỡ bụng, vận động đều và tầm soát gan – tụy đúng nhóm nguy cơ giúp người bệnh đái tháo đường giảm rủi ro lâu dài.

Đường huyết cao tác động đến nguy cơ ung thư như thế nào?

Giải pháp thực tế có thể làm ngay

1. Đừng chỉ nhìn đường huyết lúc đói

Nhiều người thấy đường huyết sáng tạm ổn thì chủ quan. Nhưng đường huyết sau ăn, HbA1c, vòng bụng, mỡ máu và men gan cũng rất quan trọng.

- HbA1c theo lịch hẹn bác sĩ.

- Đường huyết đói và sau ăn nếu được hướng dẫn.

- Huyết áp.

- Mỡ máu.

- Men gan.

- Siêu âm gan nếu có nguy cơ gan nhiễm mỡ.

- Vòng bụng và cân nặng.

2. Giảm mỡ bụng để giảm kháng insulin

Mỡ bụng nội tạng là “nhà máy viêm” của cơ thể. Giảm 5-10% cân nặng ở người thừa cân có thể giúp cải thiện đường huyết, mỡ máu, huyết áp và gan nhiễm mỡ.

Việc cần làm:

- Đi bộ nhanh 30 phút/ngày.

- Tập kháng lực 2-3 buổi/tuần.

- Giảm đồ uống có đường.

- Hạn chế rượu bia.

- Ngủ đủ 7-8 giờ.

- Không ăn khuya thường xuyên.

3. Ăn để ổn định đường huyết, không nhịn đói cực đoan

Người đái tháo đường không cần cắt hoàn toàn tinh bột. Vấn đề là chọn đúng loại, đúng lượng và phối hợp với protein, chất xơ.

Nên ưu tiên:

- Rau xanh mỗi bữa.

- Cá, trứng, đậu, thịt nạc.

- Gạo lứt, khoai, yến mạch với lượng phù hợp.

- Trái cây nguyên miếng thay vì nước ép.

- Các loại hạt vừa đủ.

- Nước lọc thay nước ngọt.

Nên hạn chế:

- Nước ngọt, trà sữa, nước ép đóng chai.

- Bánh kẹo, đồ ngọt.

- Cơm trắng quá nhiều vào bữa tối.

- Đồ chiên rán.

- Rượu bia.

4. Tầm soát đúng nhóm nguy cơ

Không nên vì lo sợ mà tự ý làm quá nhiều xét nghiệm ung thư không cần thiết. Nhưng cũng không nên bỏ qua những nhóm nguy cơ cao.

Nên trao đổi với bác sĩ nếu bạn có:

- Đái tháo đường type 2 lâu năm.

- Gan nhiễm mỡ kèm tăng men gan.

- Viêm gan B hoặc C.

- Xơ gan.

- Sụt cân không rõ lý do.

- Đái tháo đường mới xuất hiện sau tuổi 50.

- Đường huyết đột ngột khó kiểm soát.

- Tiền sử gia đình ung thư gan, tụy

Lời khuyên / Lưu ý an toàn

Các bác sĩ nội tiết và ung bướu khuyến cáo không nên hiểu sai rằng “đường nuôi ung thư” nên người bệnh phải nhịn tinh bột cực đoan hoặc bỏ thuốc điều trị. Đường huyết cao kéo dài là một yếu tố bất lợi cho sức khỏe, nhưng kiểm soát phải dựa trên điều trị chuẩn, dinh dưỡng hợp lý, vận động và theo dõi y khoa. Người đái tháo đường tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc, không dùng thực phẩm chức năng thay thuốc và không chạy theo các phương pháp “bỏ đường để chữa ung thư”. Nếu có sụt cân nhanh, vàng da, đau bụng kéo dài hoặc đường huyết bỗng rối loạn bất thường, cần đi khám sớm.

“Ung thư đái tháo đường” không phải là một chẩn đoán chính thức, nhưng là lời cảnh báo đáng chú ý: đường huyết cao kéo dài không chỉ gây biến chứng tim, thận, mắt, thần kinh mà còn liên quan đến nguy cơ một số loại ung thư, đặc biệt là gan và tụy.

Cơ chế nằm ở kháng insulin, insulin cao, viêm mạn tính, béo bụng và gan nhiễm mỡ. Kiểm soát đường huyết không chỉ để tránh biến chứng trước mắt, mà còn là cách bảo vệ cơ thể khỏi những nguy cơ âm thầm trong nhiều năm sau.