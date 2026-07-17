Tin quảng cáo 'thuốc hết đau nhanh', người phụ nữ nguy kịch

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai ngày 16/7, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê, sốc, suy thận cấp, tụt huyết áp và rối loạn ý thức. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho thở máy, dùng thuốc vận mạch và lọc máu cấp cứu.

Người nhà cho biết khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, bà đi ngoài phân đen và được điều trị tại cơ sở y tế địa phương. Sau đó, người bệnh sốt liên tục 38-39 độ C, nước tiểu chuyển đỏ sẫm, mệt nhiều rồi nhanh chóng diễn biến nặng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tan máu cấp rất nặng, thiếu máu nghiêm trọng với nồng độ hemoglobin chỉ còn 31 g/L, trong khi mức bình thường là 120-155 g/L.

Người bệnh phải thở máy, lọc máu với tình trạng tan máu cấp. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Khai thác bệnh sử, gia đình mang đến 5 lọ thuốc có nhãn tiếng Trung Quốc. Lọ lớn nhất ghi hoạt chất Phenylbutazone - hoạt chất đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam từ năm 2001.

Người bệnh cho biết được bạn giới thiệu đây là thuốc "uống vào hết đau nhanh" nên nhờ mua qua mạng để sử dụng mà không đi khám hoặc có chỉ định của bác sĩ. Bà có tiền sử đái tháo đường và hạ huyết áp nhưng điều trị không thường xuyên.

TS BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết Phenylbutazone có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tan máu, suy tủy, giảm bạch cầu hạt, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy thận và các phản ứng dị ứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Do nguy cơ này, ngày 14/5/2001, Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm chứa Phenylbutazone và ngừng sản xuất các thuốc chứa hoạt chất này. Tại Mỹ, Phenylbutazone cũng không còn được phép sử dụng cho người, nhiều nước châu Âu đã ngừng lưu hành hoạt chất này.

Theo bác sĩ, tình trạng đi ngoài phân đen của bệnh nhân có thể là dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa. Trong khi đó, nước tiểu đỏ sẫm không chỉ do chảy máu mà còn có thể là hậu quả của tan máu cấp, khi hồng cầu bị phá hủy hàng loạt, gây tổn thương thận và dẫn đến sốc.

"Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mạn tính và phải sử dụng nhiều loại thuốc. Việc tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc có thể làm tăng nguy cơ tương tác thuốc và dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng", TS Nguyên nói.

Lọ thuốc có chứa hoạt chất Phenylbutazone bị cấm lưu hành tại Việt Nam từ năm 2001. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Theo Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận nhiều trường hợp phản ứng nặng sau khi mua Phenylbutazone trên mạng để điều trị đau khớp. Các biểu hiện gồm sốt cao, phát ban toàn thân, tổn thương gan, sốc và các hội chứng dị ứng thuốc nghiêm trọng, trong đó đã ghi nhận trường hợp tử vong.

TS Nguyên cho biết thêm thuốc không rõ nguồn gốc hoặc lưu hành trái phép có thể chứa hoạt chất bị cấm, bị pha trộn nhiều thành phần, sai hàm lượng hoặc không bảo đảm điều kiện sản xuất. Việc tự ý sử dụng những loại thuốc này không chỉ làm tăng nguy cơ ngộ độc mà còn khiến tác dụng phụ dễ bị nhầm lẫn với diễn tiến của bệnh, gây khó khăn cho chẩn đoán và điều trị, khiến bệnh kéo dài, nặng hơn hoặc dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không mua thuốc qua mạng xã hội hoặc theo lời truyền miệng, đặc biệt là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có số đăng ký lưu hành. Khi có dấu hiệu bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và kê đơn phù hợp.

Người dân cũng cần cảnh giác với các quảng cáo như "thuốc gia truyền", "thuốc xách tay", "uống vài viên là khỏi", "không tác dụng phụ"... vì thường đánh vào tâm lý muốn khỏi bệnh nhanh.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt, phát ban, nước tiểu đỏ, khó thở hoặc mệt nhiều sau khi dùng thuốc, cần ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế gần nhất. Người bệnh nên mang theo vỏ hộp, viên thuốc hoặc thông tin nơi mua để hỗ trợ bác sĩ xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời.