Đau cổ gáy, tê bì chân tay tưởng bệnh nhẹ, nào ngờ vài ngày đã liệt tứ chi

Tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 ca bệnh viêm tuỷ cắt ngang.

Từ những cơn đau vùng cổ gáy, tê bì tay chân, người bệnh N.X.T ở Tân Uyên, Lào Cai nhanh chóng xuất hiện liệt tứ chi kèm theo rối loạn tiểu tiện. Sau một ngày điều trị tại cơ sở y tế gần nhà, người bệnh được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện nhiều thăm dò chuyên sâu và xác định nguyên nhân do viêm tủy cắt ngang, kịp thời điều trị giúp người bệnh từng bước phục hồi vận động và chức năng tiểu tiện.

Từ đau cổ gáy đến liệt tứ chi

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, người bệnh N.X.T bắt đầu xuất hiện đau vùng cổ gáy, kèm tê bì tay chân. Tình trạng nhanh chóng tiến triển, người bệnh đi tiểu khó, sau đó xuất hiện liệt tứ chi.

Phim chụp cho thấy viêm tuỷ. Ảnh BVCC

Người bệnh đã đến một bệnh viện gần nhà điều trị, được đặt sonde tiểu và điều trị nhưng tình trạng không cải thiện, các triệu chứng yếu liệt vẫn tiếp tục tiến triển nặng dần nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục được thăm khám và điều trị chuyên sâu.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đau nhức vùng cổ gáy, tê bì tứ chi, liệt tứ chi. Khám thần kinh ghi nhận: Liệt mềm tứ chi, cơ lực bên phải 3/5, bên trái 4/5; trương lực cơ tứ chi giảm, mất phản xạ da bụng, giảm cảm giác ngang vùng cổ-ngực trở xuống, có rối loạn cơ tròn, tăng phản xạ gân xương ở tứ chi.

Đây là những biểu hiện cho thấy tổn thương thần kinh trung ương, cần được nhanh chóng xác định vị trí và nguyên nhân để có hướng điều trị phù hợp.

Từ diễn biến lâm sàng, kết quả khám thần kinh cùng các xét nghiệm và hình ảnh học, người bệnh được chẩn đoán viêm tủy cắt ngang.

Sau 20 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Chức năng tiểu tiện trở lại bình thường. Cơ lực bên trái phục hồi đạt 5/5, cơ lực bên phải đạt 4-5/5. Người bệnh đã có thể đứng và tự đi lại, khả năng vận động cải thiện đáng kể so với thời điểm nhập viện.

Viêm tủy cắt ngang là gì?

Theo TS, bác sĩ Lê Thị Bích Thủy – Trưởng khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp: viêm tủy cắt ngang là tình trạng viêm xảy ra tại một đoạn của tủy sống, có thể gây rối loạn vận động, cảm giác và chức năng cơ tròn.

Tùy vị trí và mức độ tổn thương, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng từ tê bì, rối loạn cảm giác, yếu chi đến liệt, kèm theo các biểu hiện như khó tiểu, bí tiểu hoặc rối loạn đại tiện. Nguyên nhân bao gồm những tổn thương cấp tính ở tủy sống, có thể là tiên phát hoặc thứ phát, do virus hoặc vi khuẩn gây nên, ngoài ra nhiễm độc (arsen, chì, thủy ngân và các kim loại nặng khác) cũng có thể gây ra tình trạng bệnh lý này.

Các triệu chứng có thể tiến triển trong thời gian ngắn, vì vậy việc thăm khám, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ để lại di chứng.

Bệnh nhân dần phục hồi sau điều trị. Ảnh BVCC

Trường hợp người bệnh N.X.T. cho thấy các triệu chứng thần kinh tiến triển nhanh như tê bì, yếu hoặc liệt tứ chi, kèm rối loạn tiểu tiện cần được đánh giá sớm, đặc biệt nhằm loại trừ các tổn thương tủy sống. Việc chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi chức năng.

TS, bác sĩ Lê Thị Bích Thủy khuyến cáo người dân: Khi xuất hiện đau cổ gáy hoặc đau dọc cột sống kèm tê bì, yếu tay chân, khó đi lại, bí tiểu hoặc các bất thường về đại tiểu tiện, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.

Cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết, từ đó có hướng điều trị phù hợp.