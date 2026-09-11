Cụ ông phải sang khoa Phụ sản điều trị vì loại bệnh tưởng chỉ có ở chị em

Mới đây, Bệnh viện Quân đội 108 cũng đã tiếp nhận bệnh nhân N.X.L (sinh năm 1942) đến khám sau khi phát hiện một khối u tại vú phải.

Bệnh nhân N.X.L chia sẻ, trước đó, ngực ông xuất hiện khối u nhỏ không đau đớn gì nên ông cũng không để ý. Chỉ đến gần đây, khối u tăng kích thước nhanh nên mới đi khám. Tuy nhiên, ông không ngờ mình lại mắc bệnh "tưởng chỉ có ở chị em".

Qua thăm khám và các phương tiện chẩn đoán, người bệnh được xác định ung thư biểu mô tuyến vú, không đặc hiệu (invasive carcinoma of no special type – NST), giai đoạn lâm sàng cT2N0M0. Bệnh nhân đã được hóa chất tiền phẫu và phẫu thuật tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân đội 108.

Bệnh nhân N.X.L điều trị tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân đội 108. Ảnh BVCC

Bác sĩ Trần Thị Minh Trang - khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân đội 108 chia sẻ: Trường hợp này là một lời nhắc quan trọng: nam giới không nên chủ quan khi xuất hiện bất kỳ khối bất thường nào ở vùng ngực.

Ung thư vú ở nam giới hiếm nhưng hoàn toàn có thể xảy ra và theo các nghiên cứu, ung thư vú nam chiếm dưới 1% tổng số trường hợp ung thư vú.

Nguy cơ mắc bệnh trong suốt cuộc đời của nam giới thấp hơn rất nhiều so với nữ giới, khoảng 1/755 - 1/1.000 tùy quần thể nghiên cứu và nguy cơ tăng rõ rệt theo tuổi với độ tuổi chẩn đoán thường nằm trong khoảng 60 - 70 tuổi.

"Ung thư vú ở nam thường có các biểu hiện: khối u vùng vú, thường ở phía sau hoặc gần núm vú. Khối u thường không đau, có thể tăng kích thước dần; núm vú tụt hoặc biến dạng; tiết dịch hoặc chảy máu núm vú; thay đổi da vùng vú, loét hoặc da cam; hạch vùng nách", bác sĩ Trang nhấn mạnh.

Ung thư vú nam chiếm dưới 1% tổng số trường hợp ung thư vú (Hình minh họa)

Bác sĩ Trang khuyến cáo, khi nghi ngờ ung thư vú, nam giới cần đến bệnh viện, các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết lõi kim, xác định mô bệnh học. Sau khi xác định ung thư, cần đánh giá ER, PR và HER2, đồng thời thực hiện đánh giá giai đoạn bệnh.

Điều trị ung thư vú nam về cơ bản dựa trên các nguyên tắc tương tự ung thư vú nữ, bao gồm phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân tùy giai đoạn và đặc điểm sinh học của khối u.

Nam giới mắc ung thư vú nên được tư vấn và xét nghiệm di truyền các gen ung thư di truyền, do tỷ lệ mang đột biến gen bệnh lý có ý nghĩa và kết quả xét nghiệm có thể ảnh hưởng đến điều trị cũng như đánh giá nguy cơ cho gia đình.

Bác sĩ Trần Thị Minh Trang cho biết thêm, các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú nam gồm: tuổi cao, tiền sử gia đình, đột biến gen BRCA2/BRCA1 và một số gen liên quan, hội chứng Klinefelter, tiếp xúc tia xạ vùng ngực và các tình trạng làm thay đổi cân bằng nội tiết. Đáng chú ý, nguy cơ mắc ung thư vú ở nam mang đột biến BRCA2 cao hơn đáng kể so với nam giới nói chung.

Các bác sĩ khuyến cáo, nam giới hãy chủ động quan sát cơ thể mình. Việc phát hiện sớm và đánh giá đúng nguyên nhân có thể giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giúp kiểm soát bệnh tốt hơn.