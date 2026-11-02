Cụ bà 100 tuổi phẫu thuật thành công u dạ dày

Tại Bệnh viện K, cụ bà L.T.H (100 tuổi) đã được các bác sĩ tiếp nhận và xây dựng phương án phù hợp, phẫu thuật thành công điều trị u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) dạ dày.

Từ những cơn đau vùng thượng vị đến quyết định can thiệp

Sau ba ngày xuất hiện đau bụng vùng thượng vị, bệnh nhân được gia đình đưa đi khám, nhập viện ngày 20/10. Đánh giá tình trạng khi nhập viện, cơn đau âm ỉ, liên tục, không thành cơn, người bệnh vẫn có thể trung tiện được.

Ê kíp các y bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Hà Trần

Trước đó, người bệnh được theo dõi u GIST dạ dày tại tuyến dưới, chưa loại trừ nguy cơ vỡ u, chảy máu ổ bụng nên được chuyển đến Bệnh viện K để tiếp tục đánh giá và điều trị.

Diễn biến đau bụng trên nền bệnh lý đã được theo dõi đặt ra yêu cầu đánh giá thận trọng tình trạng tổn thương, đồng thời xem xét khả năng can thiệp trong mối tương quan với sức khỏe toàn thân.

Ở người bệnh 100 tuổi, việc lựa chọn phương án điều trị không chỉ hướng tới xử trí khối u mà còn cần tính đến những yếu tố nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi phục sau can thiệp.

Hội chẩn kỹ càng để lựa chọn phương án phẫu thuật phù hợp

Sau quá trình đánh giá và hội chẩn chuyên môn, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt dạ dày hình chêm nhằm xử trí tổn thương GIST dạ dày. Trong quá trình phẫu thuật ghi nhận khối u đã vỡ tự phát, gây chảy máu và hình thành dịch trong ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành rửa, hút dịch trong ổ bụng, đồng thời tiếp tục xử trí tổn thương theo phương án phẫu thuật đã lựa chọn.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K cùng ekip gồm: Ths.BS Nguyễn Tiến Trung, Ths.BS Nguyễn Tuấn Anh Khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K. Cùng ekip gây mê do chuyên gia gây mê hồi sức GS.TS Nguyễn Quốc Kính cùng ThS.BS Nguyễn Văn Quỳ thực hiện.

Ở người bệnh cao tuổi, đặc biệt ở ngưỡng 100 tuổi, quyết định phẫu thuật đòi hỏi sự cân nhắc giữa yêu cầu xử trí tổn thương và những nguy cơ có thể gặp phải.

Vì vậy, phương án can thiệp cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá chuyên môn và tình trạng cụ thể của người bệnh, thay vì chỉ dựa vào tuổi tác để định hướng điều trị. Việc gây mê, kiểm soát các yếu tố nguy cơ diễn biến trong mổ cũng được ekip trao đổi, tính toán cẩn trọng từng bước để đảm bảo làm chủ các tình huống có thể xảy ra.

Trường hợp này cho thấy ý nghĩa của việc đánh giá toàn diện trước phẫu thuật và lựa chọn phương án điều trị phù hợp với từng hoàn cảnh lâm sàng. Bởi đằng sau quyết định can thiệp không chỉ là yêu cầu xử trí một tổn thương, mà còn là trách nhiệm cân nhắc lợi ích và sự an toàn của người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Sau ca phẫu thuật bệnh nhân được đánh giá tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, vận động đi lại, ăn uống sinh hoạt trở lại.

Đây là minh chứng cho thấy, cao tuổi không phải là rào cản trong các ca phẫu thuật, đó là 1 trong những yếu tố cần cân nhắc để đưa ra phác đồ phù hợp, hướng đến vừa đảm bảo điều trị về ung thư học vừa giúp người bệnh có thể phục hồi sớm.