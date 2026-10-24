BigBang ở khách sạn từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia

Theo nguồn tin riêng của VnExpress, nhóm BigBang lưu trú ba đêm từ 23 đến 25/10 tại khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi nằm trên đường Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, cách sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra hai đêm nhạc, khoảng 4 km. Nhóm ở trong nhiều phòng suite cao cấp, trên các tầng cao.

JW Marriott Hotel Hanoi có gần 20 hạng phòng với nhiều mức giá, tùy thời điểm. Các phòng cao cấp gồm Grand Suite, Chairman Suite và Presidential Suite. Trong đó, phòng đắt nhất Presidential Suite có giá khoảng 170 triệu đồng một đêm, Chairman Suite khoảng 150 triệu đồng. Các phòng suite khác có giá quanh mức 30 đến 40 triệu đồng, theo giá công bố tháng 11 và 12/2026 trên nền tảng đặt phòng Agoda.

Phòng cao cấp Chairman Suite của JW Marriott Hà Nội. Ảnh: JWM

Khách sạn có tổng cộng 450 phòng, do kiến trúc sư người Mỹ Carlos Zapata thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và đường nét bờ biển Việt Nam. Khách sạn được nhiều nguyên thủ quốc gia và người nổi tiếng lựa chọn khi đến Việt Nam như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cựu tổng thống Mỹ như Barack Obama, Joe Biden, cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trước đó vào tháng 11/2025 khi sang Việt Nam biểu diễn, G-Dragon của BigBang lưu trú tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72. Giá phòng cao nhất khi đó khoảng 65 triệu đồng/đêm cho phòng nghỉ cao cấp.