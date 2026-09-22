Bác sĩ tiết lộ món đồ nhà bếp không bao giờ sử dụng

Theo Asiya Maula, bác sĩ đa khoa tại trung tâm y tế The Health Suite (Anh), sức khỏe chịu ảnh hưởng từ những lựa chọn thường ngày, không chỉ trong ăn uống, vận động mà còn ở thói quen sinh hoạt và cách sử dụng các vật dụng gia đình, đặc biệt là gian bếp.

Trong đó, có một món đồ nhà bếp mà Maula tuyệt đối không sử dụng là thớt nhựa. Bác sĩ trích dẫn các nghiên cứu gần đây cho thấy vật dụng này có thể giải phóng vi nhựa trong quá trình thái, cắt thực phẩm. Nghiên cứu năm 2023 đăng trên tạp chí Environmental Science & Technology, với tiêu đề Thớt: Nguồn vi nhựa trong thực phẩm bị bỏ qua?, cũng nhận định thớt nhựa có thể là nguồn phát tán vi nhựa đáng kể vào thức ăn.

Nghiên cứu ước tính mỗi người có thể phơi nhiễm trung bình 7,4-50,7 g vi nhựa mỗi năm từ thớt polyethylene (PE) và 49,5 g từ thớt polypropylene (PP).

Ảnh: Charissa Fay / TODAY

Tuy nhiên, bác sĩ Maula cho rằng hiện chưa có đủ nghiên cứu để kết luận việc "loại bỏ một món đồ nhà bếp" có thể giúp phòng ngừa các bệnh như ung thư.

Maula nói: "Không gian sống ảnh hưởng đến những gì chúng ta ăn, hít thở và làm mỗi ngày. Tôi thích loại bỏ một số thứ để việc lựa chọn theo hướng lành mạnh trở thành thói quen tự nhiên, đồng thời tập trung nhiều hơn vào những nguy cơ đã có bằng chứng rõ ràng".

Nữ bác sĩ tiết lộ thêm các nghiên cứu về vi nhựa và sức khỏe con người vẫn đang được tiến hành, nên hiện chưa thể nói sử dụng thớt nhựa gây ung thư. "Đây chỉ là lựa chọn mang tính phòng ngừa, không phải điều đáng để hoang mang. Dù chọn loại thớt nào, hãy vệ sinh kỹ và thay mới khi thớt bị hư hỏng nghiêm trọng", cô nói.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh mối lo ngại về vi nhựa ngày càng phổ biến. Một số nghiên cứu gần đây đã phát hiện vi nhựa trong máu người.

Một nghiên cứu đăng trên New England Journal of Medicine năm 2024 phát hiện các hạt vi nhựa và nhựa nano (MNPs) trong mảng xơ vữa động mạch của người và ghi nhận nhóm bệnh nhân có các hạt này có nguy cơ gặp biến cố tim mạch cao hơn trong thời gian theo dõi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý đây là mối liên quan và chưa đủ để khẳng định vi nhựa trực tiếp gây bệnh tim mạch.