Thức dậy thấy khát nước có phải dấu hiệu đường huyết cao?

Cảm giác khô miệng, khát nước ngay khi vừa thức dậy là hiện tượng nhiều người từng gặp. Thông thường, tình trạng này không đáng lo ngại và có thể cải thiện sau khi uống một ít nước. Tuy nhiên, đôi khi cảm giác khát nước buổi sáng còn liên quan đến cách cơ thể điều hòa lượng đường trong máu.

Theo chuyên gia, lượng nước trong cơ thể có mối liên hệ với đường huyết. Những thay đổi về cân bằng nước trong đêm có thể ảnh hưởng đến nồng độ glucose trong máu, đồng thời phản ánh một số vấn đề liên quan đến sức khỏe chuyển hóa.

Mất nước có thể khiến đường huyết tăng cao

Khi cơ thể thiếu nước, lượng đường trong máu không tự biến mất mà trở nên cô đặc hơn do lượng nước trong máu giảm xuống. Điều này có thể khiến nồng độ glucose đo được tăng lên. Theo chuyên gia, trong suốt thời gian ngủ, cơ thể trải qua nhiều giờ không được bổ sung nước. Vì vậy, tình trạng mất nước nhẹ vào buổi sáng tương đối phổ biến.

Thường xuyên khát nước khi thức dậy có thể liên quan đến đường huyết cao trong đêm (Ảnh: Getty)

Đối với những người đang kiểm soát bệnh đái tháo đường, đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến kết quả đo đường huyết lúc đói đôi khi cao hơn dự kiến. Uống nước sau khi thức dậy giúp khôi phục thể tích dịch trong cơ thể, qua đó hỗ trợ duy trì sự ổn định của đường huyết.

Một số nghiên cứu quan sát cũng cho thấy việc uống nhiều nước hơn có liên quan đến nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 thấp hơn theo thời gian. Tuy nhiên, uống nước đơn thuần không thể ngăn ngừa hoặc điều trị tình trạng đường huyết cao.

Đường huyết cao có thể khiến cơ thể mất nhiều nước hơn

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ lượng đường dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi đường huyết tăng cao, thận có thể đào thải glucose dư thừa qua nước tiểu. Quá trình này kéo theo nước, khiến cơ thể mất nhiều dịch hơn. Đó cũng là lý do tình trạng đi tiểu thường xuyên và khát nước nhiều có thể xuất hiện đồng thời ở những người có đường huyết cao.

Theo chuyên gia, quá trình này có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn. Đường huyết tăng khiến cơ thể mất nước nhiều hơn, dẫn đến tình trạng thiếu nước và cảm giác khát tăng lên. Đặc biệt, vào ban đêm, khi cơ thể không được bổ sung nước trong nhiều giờ, lượng dịch mất đi có thể tích lũy. Đến sáng, người bệnh có thể thức dậy với cảm giác khô miệng và khát nước rõ rệt.

Vì vậy, nếu thường xuyên cảm thấy rất khát ngay khi vừa mở mắt, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy đường huyết đã tăng cao hơn bình thường trong lúc ngủ. Tuy nhiên, cảm giác khát nước buổi sáng không đủ để kết luận một người đang bị tăng đường huyết hay mắc bệnh đái tháo đường.

Những thói quen giúp kiểm soát đường huyết

Bên cạnh việc uống đủ nước, theo chuyên gia, một số thói quen sinh hoạt hằng ngày có thể hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định.

Theo dõi đường huyết thường xuyên: Việc kiểm tra đường huyết giúp nhận biết những yếu tố khiến lượng đường trong máu tăng hoặc giảm. Người bệnh có thể sử dụng máy đo đường huyết tại nhà hoặc thiết bị theo dõi đường huyết liên tục theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng: Ưu tiên thực phẩm ít đường, muối, chất béo bão hòa và có lượng calo phù hợp. Ăn uống đúng giờ, tránh bỏ bữa cũng có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Tăng cường vận động thể chất: Hoạt động thể lực thường xuyên giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì cân nặng hợp lý. Những người sử dụng insulin hoặc thường bị hạ đường huyết nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra đường huyết trước và sau khi tập luyện.

Kiểm soát lượng carbohydrate: Carbohydrate có ảnh hưởng đến đường huyết lớn hơn protein và chất béo. Vì vậy, theo dõi lượng carbohydrate trong khẩu phần có thể giúp kiểm soát đường huyết. Nhu cầu cụ thể phụ thuộc vào tuổi, cân nặng và mức độ hoạt động của từng người.

Ưu tiên nước lọc thay đồ uống có đường: Thay nước ngọt, trà ngọt bằng nước lọc giúp hạn chế lượng đường bổ sung, qua đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Khi nào khát nước buổi sáng là dấu hiệu đáng chú ý?

Theo chuyên gia, phần lớn trường hợp khát nước sau khi thức dậy chỉ đơn giản là do cơ thể chưa được bổ sung nước trong nhiều giờ. Ngoài ra, cảm giác khô miệng, khát nước vào buổi sáng còn có thể xuất phát từ việc ngủ há miệng, không khí khô, tác dụng của một số loại thuốc hoặc uống không đủ nước trong ngày.

Tuy nhiên, nếu tình trạng khát nước bất thường xuất hiện thường xuyên, đặc biệt khi đi kèm với việc đi tiểu nhiều, người dân nên chú ý theo dõi và trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra đường huyết.

Chuyên gia sức khỏe cho biết, khát nước khi thức dậy không phải lúc nào cũng là dấu hiệu đường huyết cao. Dù vậy, nếu hiện tượng này lặp lại nhiều lần, việc kiểm tra đường huyết có thể giúp phát hiện sớm những bất thường cần được đánh giá.