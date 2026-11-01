Đau đớn, sưng tấy vì bị con nhiều chân cắn, vết thương nhỏ không nên xem nhẹ

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh bị rết cắn với biểu hiện đau nhức nhiều tại vị trí tổn thương. Đáng chú ý, một số trường hợp không xác định rõ loài côn trùng cắn, chỉ đến bệnh viện khi vùng bị cắn xuất hiện đau nhiều hoặc sưng nề.

Trường hợp thứ nhất là người bệnh T.N.S., 43 tuổi, trú tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ nhập viện cấp cứu sau khi bị một con vật không rõ loại cắn vào gót chân trái.

Tại khoa Cấp cứu, người bệnh được khám thấy: Bàn chân trái có 2 dấu răng cách nhau khoảng 1cm, bầm tím quanh vết cắn khoảng 0.5cm, sưng tấy lan tỏa bàn chân trái, đau buốt rất nhiều tại vị trí vết cắn.

Sau thăm khám, người bệnh được chẩn đoán theo dõi rết cắn, đồng thời được điều trị giảm đau, giảm phù nề và tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Sau một ngày điều trị, tình trạng người bệnh ổn định và được cho ra viện.

Bác sĩ Nguyễn Việt Hoàng – Khoa Cấp cứu và người bệnh trước khi ra viện

Trường hợp thứ 2 là người bệnh nam 29 tuổi được tiếp nhận sau khi bị rết cắn khoảng 3 giờ. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau nhức nhiều tại vị trí vết cắn, sưng tấy lan tỏa quanh vị trí vết cắn khoảng 10cm. Người bệnh được chỉ định nhập viện theo dõi và điều trị bằng giảm đau, giảm phù nề, đồng thời được tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván.

Sau khoảng 10 giờ điều trị, tình trạng đau, buốt do rết cắn đã giảm, vị trí vết thương ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám, người bệnh được phát hiện có một ổ áp xe tại cẳng chân nên sau đó được chuyển sang Trung tâm Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị ổ áp xe.

Trường hợp gần đây nhất là người bệnh nữ 76 tuổi, bị rết cắn vào chân trong lúc đi tập thể dục. Vị trí vết cắn bị sưng nề, đau buốt nhiều và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau khi được điều trị, tình trạng người bệnh đã ổn định và được ra viện.

Hình ảnh vết cắn của người bệnh bị sưng nề, đau buốt

Không nên chủ quan khi bị rết cắn

Theo bác sĩ Bùi Thị Thương – khoa Cấp Cứu: Rết cắn thường gây đau buốt, sưng tấy lan tỏa tại vị trí vết cắn. Phần lớn trường hợp có biểu hiện tại chỗ, tuy nhiên một số người bệnh có thể xuất hiện phản ứng toàn thân, đặc biệt khi có cơ địa dị ứng hoặc vết cắn gây tổn thương rộng.

Bác sĩ Thương khuyến cáo, khi bị rết hoặc côn trùng nghi ngờ có độc cắn, người dân nên:

- Nhanh chóng rửa sạch vị trí bị cắn bằng xà phòng và nước sạch.

- Có thể chườm lạnh để giảm đau, giảm sưng.

- Không tự ý rạch, chích, nặn hoặc hút nọc độc tại vị trí bị cắn.

- Theo dõi các biểu hiện bất thường như sưng đau tăng nhanh, nổi mề đay, chóng mặt, nôn ói, khó thở, đau lan rộng hoặc các biểu hiện toàn thân khác.

- Đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám nếu đau nhiều, sưng nề rõ hoặc xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

"Đặc biệt, trong trường hợp không xác định rõ con vật gì cắn, người dân không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà nếu các triệu chứng diễn biến tăng lên. Việc thăm khám sớm giúp đánh giá tổn thương, theo dõi phản ứng toàn thân và xử trí kịp thời khi cần thiết" - bác sĩ Thương nhấn mạnh.