6 lợi ích sức khỏe khi thường xuyên ăn đậu phụ

1. Giá trị dinh dưỡng của đậu phụ

Đậu phụ là thực phẩm rất giàu protein thực vật, carbohydrate và chất béo. Nó cung cấp các acid amin thiết yếu mà cơ thể cần để xây dựng cơ bắp và các mô khác.

Trong một khẩu phần nửa cốc đậu phụ chứa các chất dinh dưỡng sau:

- Lượng calo: 181

- Protein: 21,8 g

- Carbohydrate: 3,5 g

- Chất xơ: 2,9 g

- Chất béo: 11 g

- Canxi: 861 mg

- Phốt pho: 239 mg

- Magie: 73,1 mg

- Kali: 299 mg

- Acid folic: 36,5 microgam

- Vitamin A: 209 mcg

Đậu phụ giàu rất protein và các vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

2. Ăn đậu phụ thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn đậu phụ giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt

Ăn đậu phụ và các thực phẩm khác làm từ đậu nành có thể giúp giảm mức cholesterol. Một phân tích tổng hợp cho thấy, tiêu thụ protein đậu nành làm giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), thường được gọi là cholesterol xấu.

Nó cũng có thể làm giảm triglyceride (chất béo trong máu) và tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL), được gọi là cholesterol tốt.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Isoflavone, hợp chất thực vật có trong đậu nành hoạt động như phytoestrogen bằng cách gắn vào các thụ thể estrogen trong cơ thể. Việc tiêu thụ isoflavone có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu cho thấy rằng, thường xuyên ăn các sản phẩm từ đậu nành có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim tới 21% và bệnh đái tháo đường type 2 tới 17%.

Lưu ý: Đậu phụ thường được làm từ đậu nành biến đổi gene (GMO), việc lựa chọn sản phẩm không biến đổi gen có thể giúp giảm bớt những lo ngại liên quan.

Giảm các triệu chứng khó chịu ở phụ nữ mãn kinh

Thường xuyên ăn đậu phụ giúp giảm các triệu chứng mãn kinh thường gặp như: cơn bốc hỏa, thay đổi tâm trạng, đổ mồ hôi ban đêm.

Trong thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen của phụ nữ giảm đáng kể. Vì isoflavone trong đậu nành liên kết với các thụ thể estrogen trong cơ thể nên ăn đậu phụ có thể giúp ích.

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đậu nành vào chế độ ăn ít chất béo chủ yếu là thực vật có thể làm giảm các cơn bốc hỏa tới 84%.

Ăn đậu phụ giúp xương chắc khỏe

Đậu phụ rất giàu canxi giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương. Isoflavone trong đậu phụ hỗ trợ giảm mất xương và giảm nguy cơ loãng xương, rất có lợi cho phụ nữ mãn kinh.

Ăn đậu phụ thường xuyên có lợi cho phụ nữ mãn kinh.

Giảm nguy cơ trầm cảm và mất trí nhớ

Ruột con người sản sinh ra equol (một chất chuyển hóa) khi tiêu thụ đậu nành hoặc đậu phụ. Một nghiên cứu cho thấy, những người có lượng equol cao do ăn đậu nành có thể giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Ăn đậu phụ cũng cải thiện tâm trạng vì nó giàu folate. Mức folate thấp có liên quan đến nguy cơ trầm cảm cao. Phụ nữ mang thai ăn đậu phụ mỗi ngày có nguy cơ trầm cảm thấp hơn trong suốt thai kỳ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường

Những người thường xuyên ăn đậu phụ ít có khả năng mắc bệnh đái tháo đường type 2 hơn. Điều này có thể là do isoflavone trong đậu nành. Nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa chế độ ăn giàu isoflavone và giảm nguy cơ mắc căn bệnh này.

Lưu ý: Đậu nành là một chất có thể gây dị ứng thực phẩm, nhất là với trẻ nhỏ. Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng có thể bao gồm: phát ban, nổi mề đay, ngứa, sưng mặt hoặc khó thở. Với người đã từng bị phản ứng dị ứng với đậu nành nên tránh ăn đậu phụ.