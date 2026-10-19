177 người tiếp xúc gần với các ca não mô cầu, hơn 2000 người được uống kháng sinh dự phòng

2.031 người được uống kháng sinh dự phòng

Sáng 19/10, Sở Y tế TPHCM tiếp tục làm việc với Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) về công tác kiểm soát bệnh não mô cầu được ghi nhận tại trường.

Theo báo cáo, ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh, ngành y tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, gồm vệ sinh, khử khuẩn môi trường, sử dụng kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi những người tiếp xúc gần.

Qua điều tra dịch tễ, y tế địa phương xác định 177 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân, gồm 163 học sinh và 14 người sống cùng nơi cư trú. Toàn bộ số người này đã được uống kháng sinh dự phòng và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng vẫn học bình thường tại trường. Ảnh: P.Thương.

Bên cạnh đó, nhằm chủ động cắt đứt chuỗi lây truyền trong môi trường học đường, kháng sinh dự phòng được mở rộng cho toàn thể học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường. Tổng cộng đã có 2.031 người được uống thuốc.

Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc. Tuy nhiên, ngành y tế phát hiện nhiều học sinh nhiễm các virus gây viêm hô hấp cấp như cúm A, cúm B và rhinovirus, trong bối cảnh số ca mắc cúm mùa đang gia tăng.

Tính đến sáng 19/10, TPHCM ghi nhận 4 trường hợp mắc não mô cầu nhóm B liên quan đến chùm ca bệnh tại Trường THCS Hai Bà Trưng. Trong đó, một bệnh nhi tử vong ngày 14/10, ba trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, sức khỏe ổn định và tiếp tục được sử dụng kháng sinh đủ liệu trình trước khi xuất viện.

Riêng bệnh nhi thứ tư có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên. Ngày 15/10, trẻ bắt đầu sốt và được đưa đến bệnh viện ngay trong chiều cùng ngày. Đến chiều tối 16/10, kết quả xét nghiệm PCR xác định trẻ mắc não mô cầu nhóm B, đồng thời nhiễm cúm B.

Theo Sở Y tế, cả ba trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng trong quá trình điều tra dịch tễ, kịp thời nhập viện theo dõi và điều trị.

Chùm ca bệnh được kiểm soát, học sinh tiếp tục đến trường

Đánh giá về công tác phòng, chống dịch, ThS.BS Lương Chấn Quan - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TPHCM cho rằng, các biện pháp xử lý chùm ca bệnh tại xã Hiệp Phước được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) triển khai bài bản, tích cực.

Sở Y tế làm việc với Trường THCS Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan về công tác phòng chống bệnh. Ảnh: SYT.

Các chuyên gia nhận định chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng đã được kiểm soát tốt nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Môi trường trường học hiện đủ điều kiện để duy trì hoạt động dạy và học bình thường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các bệnh viêm hô hấp cấp, đặc biệt là cúm, đang gia tăng, ngành y tế cần tiếp tục giám sát, phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng và hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị phù hợp.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định: "Chuỗi lây nhiễm não mô cầu tại trường đã được kiểm soát tốt".

Trước tâm lý lo lắng khiến một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, môi trường học đường hiện đã được bảo đảm an toàn trên cơ sở đánh giá tình hình dịch tễ và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong những ngày qua.

Công tác kiểm soát bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng vào sáng 19/10. Ảnh: P.Thương.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thống nhất không triển khai phương án học trực tuyến như đề xuất của một số phụ huynh. Học sinh có thể tiếp tục đến trường học tập bình thường.

Ngành y tế khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện triệu chứng sốt hoặc viêm đường hô hấp, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm. Đặc biệt, nếu trẻ sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng cổ, lơ mơ hoặc xuất hiện các chấm xuất huyết, phát ban trên da, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Để tiếp tục kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, Trạm Y tế xã Hiệp Phước sẽ theo dõi sát sức khỏe của 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10. Sở Y tế lưu ý, dù đã uống kháng sinh dự phòng, những người tiếp xúc gần vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Các đơn vị y tế được yêu cầu cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày, bảo đảm thông tin thống nhất, đồng thời duy trì các biện pháp giám sát, phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.