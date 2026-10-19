Trường dừng bán trú sau 4 ca não mô cầu

Thầy Võ Minh Tý, Hiệu trưởng, trưa 19/10 cho biết quyết định căn cứ ý kiến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM. Các hoạt động khác của trường vẫn diễn ra bình thường.

Sáng nay, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến trường khảo sát thực tế, lưu ý các biện pháp phòng, chống dịch. Theo một lãnh đạo Phòng Học sinh, Sinh viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, các bên thống nhất không chuyển sang học trực tuyến vì tình hình bệnh não mô cầu đã được kiểm soát tốt.

Do trường dừng bán trú, từ 10h20, nhiều phụ huynh có mặt ở cổng, đợi đón con. Theo chị Mai, phụ huynh có con học lớp 7, những ngày qua giáo viên chủ nhiệm liên tục cập nhật thông tin trên nhóm lớp. Trường khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường, đồng thời đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

"Tôi đã đưa bé đi tiêm ngừa nên yên tâm hơn xíu. Trước đó, tôi hoang mang", chị Mai nói.

Gia đình chị Nhi cũng cho con đi tiêm vaccine, sắp xếp công việc để trực tiếp đưa đón hai buổi mỗi ngày. Chị nhìn nhận cả bố mẹ và con đều vất vả hơn, nhưng đây là giải pháp an toàn trong tình hình hiện nay.

Trường THCS Hai Bà Trưng có khoảng 1.960 học sinh. Đến chiều 17/10, trường ghi nhận 4 em mắc não mô cầu nhóm B, trong đó một em tử vong. Ngay sau khi ca bệnh đầu tiên nhập viện, ngành y tế đã triển khai kháng sinh dự phòng cho những người tiếp xúc gần, đồng thời tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường.

Não mô cầu lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần, có thể diễn tiến nhanh, gây nhiễm khuẩn huyết hoặc viêm màng não. Người tiếp xúc với bệnh nhân không đồng nghĩa chắc chắn mắc bệnh. Trường hợp có triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, cần đi khám ngay.

Phụ huynh đợi đón con ở cổng trường THCS Hai Bà Trưng, TP HCM, trưa 19/10. Ảnh: Nguyễn Quyên

* Tên một số nhân vật được thay đổi