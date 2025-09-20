Vụ máy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Có dấu hiệu hình sự

Chiều 18-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến vụ máy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước đó, sáng 18-9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết máy tán sỏi bị hư từ tháng 11-2023; bệnh viện gửi máy đi sửa và mượn một máy khác để điều trị người bệnh. Tuy nhiên, máy mượn sau đó cũng bị hỏng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 255 bệnh nhân không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng lại bị áp giá tính tiền có sử dụng máy tán sỏi Laser. Khi không có máy tán sỏi, các bác sĩ gắp sỏi, thực hiện các thủ thuật khác nhưng báo cáo dùng máy tán sỏi. Hiện hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan công an để làm rõ xem có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm hay không.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang thực hiện các biện pháp khắc phục cho người bệnh cũng như thu hồi các chi phí, xử lý nhân viên có sai phạm...

Từ vấn đề này, nhiều bạn đọc thắc mắc là bệnh viện và nhân viên y tế đã vi phạm các quy định pháp luật nào khi bệnh nhân không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng lại bị áp giá tính tiền có sử dụng máy tán sỏi Laser?

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk thông tin về vụ việc 255 bệnh nhân không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng lại bị áp giá tính tiền có sử dụng máy tán sỏi Laser. Ảnh: TT

Dấu hiệu gian lận bảo hiểm y tế

Theo luật sư Chu Văn Hưng (Đoàn Luật sư TP.HCM), nếu bệnh nhân được thực hiện dịch vụ, phương pháp tán sỏi này nhưng lại lập hồ sơ bằng phương pháp khác với chi phí điều trị cao hơn phương pháp thực hiện, trường hợp này sẽ dẫn đến thu phí khám, điều trị của bệnh nhân cao hơn so với thực tế.

Điều này gây thiệt hại cho người bệnh và cơ quan BHYT cũng phải thanh toán số tiền vượt quá chi phí điều trị thực tế. Trường hợp này không chỉ có quỹ BHYT bị thiệt hại và người bệnh cũng bị thiệt hại.

Tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật Sự việc xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vi phạm các quy định bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Điều 7 Luật Khám, chữa bệnh năm 2023). Trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện, kế toán, các trưởng khoa, bác sĩ trực tiếp điều trị, kỹ thuật viên, điều dưỡng… cần được kịp thời làm rõ. Hiện vụ việc đang được điều tra. Chúng ta chờ đợi và tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Luật sư CHU VĂN HƯNG

Theo luật sư Hưng, nếu những nhân viên y tế cố ý thực hiện hành vi trên nhằm trục lợi BHYT thì có dấu hiệu của tội gian lận BHYT được quy định tại khoản 1 Điều 215 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (Điều 215 được hướng dẫn bởi Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15-8-2019).

Ngoài ra, ông Hưng còn cho rằng đối với người bệnh, nếu điều trị cho người bệnh phương pháp này nhưng lại yêu cầu bệnh nhân thanh toán tiền phương pháp khác với chi phí cao hơn có thể có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS 2015)

Cũng theo luật sư Hưng, về phía bệnh nhân, Luật Khám chữa bệnh năm 2023 quy định người bệnh có rất nhiều quyền và nghĩa vụ trong khám chữa bệnh. Và trong trường hợp người khám bệnh bị thu tiền trái quy định, cao hơn phí thực tế thì có quyền yêu cầu hoàn trả kinh phí theo quy định (bao gồm phí điều trị dịch vụ và đồng chi trả BHYT). Nếu sức khỏe có bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng máy móc hư để điều trị thì có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của BLDS 2015.

Tội vi phạm quy định về chữa bệnh?

Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý (Đoàn Luật sư TP.HCM) thì cho rằng căn cứ kết quả xác minh thấy rằng có dấu hiệu sai phạm quy định trong việc điều trị, chữa bệnh cho bệnh nhân. Việc máy tán sỏi laser bị hư nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật liên quan và việc áp dụng mã dịch vụ kỹ thuật khác để thanh toán là sai hoàn toàn quy định của pháp luật.

Theo luật sư Ý, trách nhiệm chính trước hết thuộc về trưởng khoa Ngoại-Thận Tiết niệu và trưởng khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức, trách nhiệm liên đới là các thành viên tham gia kíp phẫu thuật, kíp gây mê, dụng cụ viên có tên trong quá trình thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng Laser trong giai đoạn máy tán sỏi Laser bị hư.

Cụ thể, kíp phẫu thuật viên, kíp gây mê đã không trung thực khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của người thầy thuốc, chưa thực hiện đúng quy chế hội chẩn, chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đã được bệnh viện ban hành trong việc chỉ định và phương pháp điều trị.

Luật sư Ý cho rằng với hành vi nêu trên, dưới góc độ pháp lý thì các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên có dấu hiệu vi phạm quy định về chữa bệnh và nếu qua xác minh, thanh tra, kiểm tra phát hiện xuất phát từ hành vi nêu trên mà gây tổn hại cho sức khỏe của người bệnh với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì có dấu hiệu của “Tội vi phạm quy định về chữa bệnh” theo quy định tại Điều 315 BLHS. Đồng thời, nếu phát hiện có việc lập hồ sơ bệnh án khống hoặc thêm dịch vụ kỹ thuật mà thực tế người bệnh không sử dụng để chiếm đoạt tiền BHYT thì còn có dấu hiệu của tội gian lận BHYT theo Điều 215 BLHS.

"Về phía lãnh đạo bệnh viện và các y bác sĩ liên quan cần sớm khắc phục các tồn tại hạn chế, tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh công tác chuyên môn, giám sát tuân thủ phác đồ điều trị, báo cáo sự cố y khoa, đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng bệnh viện… để tránh lặp lại các sai phạm tương tự" - luật sư Ý nói.