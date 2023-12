Việt Nam đạt mục tiêu đón 12,5 đến 13 triệu lượt khách quốc tế năm 2023

Tại Hội thảo triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch năm 2023, do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức sáng 21/12, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nêu rõ sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, du lịch của Việt Nam đã phục hồi và tăng tốc, đạt được như kỳ vọng.

Trong năm 2023, chỉ sau 10 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt kế hoạch đề ra; ngành đã đề xuất tăng chỉ tiêu đón khách quốc tế lên 12,5-13 triệu lượt.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy phát biểu.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu đặt ra (8 triệu lượt) và đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12,5-13 triệu lượt).

Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt; vượt 5,8%; tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên trên bản đồ thế giới, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện.

Một số điểm đến du lịch còn tình trạng mất vệ sinh, không đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn; chưa đủ năng lực phục vụ du khách vào thời kỳ cao điểm. Chưa tổ chức được chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam có quy mô, tính chất quốc gia, tạo tiếng vang, quy tụ nhiều địa phương, doanh nghiệp tham gia ở các thị trường mục tiêu...

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nêu nhiều nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, trong đó có tăng cường quản lý khu, điểm du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị tự nhiên, văn hóa cho phát triển du lịch bền vững.

Các điểm đến bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; đặc biệt chú trọng đến vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách, “mỗi người dân là một đại sứ du lịch."

Ông Phạm Văn Thủy, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Cục sẽ tập trung triển khai có hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, rà soát, tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý, văn bản quản lý nhà nước, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động du lịch; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường quản lý khu, điểm du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa cho phát triển du lịch bền vững…

