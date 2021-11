Uống sữa trước khi đi ngủ có lợi hay có hại cho sức khỏe?

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 01:00 AM (GMT+7)

Có nên uống sữa trước khi đi ngủ hay không?

Sữa là một thực phẩm tuyệt vời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Đây là nguồn bổ sung canxi được nhiều người lựa chọn, giúp giảm khả năng loãng xương và tăng cường thể chất. Ngoài ra, chúng còn có công dụng cung cấp năng lượng, giảm căng thẳng, nuôi dưỡng làn da, …

Sữa mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe là vậy, tuy nhiên thời điểm nên bổ sung sữa trong ngày lại gây ra nhiều tranh cãi. Có một số người cho rằng uống sữa trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon hơn, nhưng có ý kiến lại cho rằng uống sữa vào thời điểm này rất có hại cho sức khỏe. Vậy đâu là nhận định đúng?

Uống sữa trước khi đi ngủ có thực sự giúp bạn ngủ ngon?

Trong sữa tươi có chứa một lượng trytophan nhất định. Chất này sau khi vào cơ thể con người sẽ giúp sản sinh ra melatonin và 5-hydroxytryptamine, hai chất này đều có tác dụng nhất định trong việc hỗ trợ giấc ngủ. Đây chính là nguyên nhân khiến người ta đưa ra nhận định uống sữa giúp ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế lượng trytophan trong sữa không quá nhiều, do đó không có tác dụng rõ ràng trong việc hỗ trợ giấc ngủ. Nguyên nhân một số người cảm thấy buồn ngủ ngay sau khi uống một ly sữa nóng có thể là do “tâm lý tự an ủi bản thân” hoặc cũng có thể là do uống đồ ấm nóng khiến cơ thể thư giãn, làm cơn buồn ngủ tự nhiên xuất hiện.

Do đó, nhận định uống sữa trước khi đi ngủ có tác dụng giúp ngủ ngon vẫn đang còn là tranh cãi. Tuy nhiên nếu gặp vấn đề về giấc ngủ, bạn vẫn có thể thử sử dụng phương pháp này. Nếu hiệu quả thì hãy tiếp tục kiên trì giữ thói quen này, còn nếu vẫn không ngủ được thì hãy từ bỏ phương pháp này nhé, vì vẫn còn nhiều biện pháp khác giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Uống sữa trước khi đi ngủ gây hại cho sức khỏe?

Sở dĩ có ý kiến này là vì người ta cho rằng sau khi uống sữa rồi lập tức đi ngủ, cơ thể sẽ không kịp tiêu hóa sữa. Lúc này, quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ chậm đi nên sữa bị tích tụ lại, không có lợi cho quá trình tiêu hóa của dạ dày. Ngoài ra, sữa là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, trong quá trình tích tụ qua đêm, vi khuẩn trong đường ruột sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và sinh sôi nhanh chóng, gây hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác. Sau khi chìm vào giấc ngủ, tốc độ trao đổi chất của cơ thể thực sự sẽ chậm lại khiến cho tốc độ tiêu hóa cũng chậm đi tương ứng. Nhưng nó không dừng lại hoàn toàn, hệ tiêu hóa vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Sữa là thức uống, điều đó có nghĩa là lượng lớn chất chứa trong đó ở dạng chất lỏng, cơ thể có thể dễ dàng tiêu hóa chúng mà không bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ.

Bởi vậy, nhận định uống sữa trước khi đi ngủ sẽ gây hại cho cơ thể là không đáng tin. Với một số người thường hay có cảm giác đói trước khi đi ngủ, uống sữa là một lựa chọn tốt. Sữa sẽ nhanh chóng khiến bạn có cảm giác no, tránh cho cơ thể ở trạng thái quá đói để ngủ.

Những hiểu lầm cần tránh khi uống sữa

Không nên uống sữa khi đói bụng

Có người cho rằng không được uống sữa trước khi ăn sáng, nếu không sẽ bị tiêu chảy hoặc gây khó chịu cho dạ dày. Nhận định này chỉ đúng với một số nhóm người nhất định chứ không áp dụng cho đại đa số.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng uống sữa bị tiêu chảy chủ yếu là do người uống không dung nạp được đường lactose. Đây là tình trạng cơ thể không có đủ lactase – một enzyme trong ruột non để hấp thụ đường lactose có trong những sản phẩm làm từ sữa. Dưới tác động của hệ vi khuẩn đường ruột, lactose trong sữa sẽ bị phân hủy thành chất lỏng và khí gây ra hiện tượng tiêu chảy.

Chỉ nên mua những loại sữa có hạn sử dụng ngắn

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sữa, mỗi loại có hạn sử dụng khác nhau. Có người cho rằng sữa có hạn sử dụng càng lâu là do nhà sản xuất sử dụng càng nhiều chất bảo quản, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, do vậy chỉ chọn những loại sữa có hạn sử dụng ngắn. Nhưng trên thực tế, đây là một nhận định sai lầm.

Hạn sử dụng của sữa ảnh hưởng rất nhiều từ phương pháp tiệt trùng của nó. Hiện nay, các phương pháp tiệt trùng thường được sử dụng là: thanh trùng và tiệt trùng ở nhiệt độ siêu cao. Sữa được sử lý bằng hai quy trình này sẽ có thời hạn sử dụng khác nhau, đồng thời hàm lượng vitamin tan trong nước cũng thay đổi ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, các phương pháp tiệt trùng này sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến các chất dinh dưỡng có trong sữa.

Tóm lại, sữa là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, nên uống sữa như thế nào, bổ sung sữa vào thời điểm nào trong ngày, … còn phải phụ thuộc vào thể trạng và sức khỏe của từng người. Mỗi người nên dựa trên nhu cầu của cơ thể mà tìm ra phương pháp bổ sung sữa phù hợp cho chính mình.

Nguồn: http://danviet.vn/uong-sua-truoc-khi-di-ngu-co-loi-hay-co-hai-cho-suc-khoe-50202125110583715.htmNguồn: http://danviet.vn/uong-sua-truoc-khi-di-ngu-co-loi-hay-co-hai-cho-suc-khoe-50202125110583715.htm