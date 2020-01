Uống rượu bia nhiều nếu có dấu hiệu sau phải đi khám ung thư gan ngay lập tức

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Đối với những người thường xuyên uống bia rượu, chức năng gan sẽ suy giảm dần và bắt đầu hình thành bệnh.

Bệnh gan do bia rượu gây ra có những biểu hiện khác hẳn so với những nguyên nhân khác. Nếu thấy những triệu chứng này thường xuyên xuất hiện, rất có thể gan của bạn đã có những vấn đề cần phải lưu tâm.

1. Tiêu chảy

Tiêu chảy là một biểu hiện phổ biến trong quá trình bệnh gan hình thành. Uống quá nhiều bia rượu sẽ khiến chức năng gan bị ảnh hưởng liên tục. Khi chúng suy giảm, khả năng bài tiết mật của cơ thể cũng sẽ giảm theo. Mật không được tiết ra ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Do đó, bệnh nhân có thể bị tiêu chảy thường xuyên.

2. Giảm trọng lượng

Sụt cân không phải do cố tình giảm cân thì đó chính là một tín hiệu khởi phát của bệnh gan do bia rượu. Những người thường xuyên uống bia rượu sẽ khiến khả năng tổng hợp protein của cơ thể giảm xuống. Nếu không đủ chất dinh dưỡng cộng với chức năng gan suy giảm, việc sụt cân là điều tất yếu sẽ xảy ra. Khi cảm thấy cân nặng của mình giảm bất thường, bạn cần cảnh giác với bệnh gan và bắt đầu điều trị kịp thời.

3. Mất cảm giác ngon miệng

Sự xuất hiện của bệnh gan do bia rượu chỉ ra rằng gan bị ảnh hưởng đáng kể. Vì gan là một phần của hệ tiêu hóa, nó tiết ra mật để tham gia vào việc tiêu hóa thức ăn. Nếu chức năng gan suy giảm, sự bài tiết mật bị cản trở, hệ thống tiêu hóa xuất hiện nhiều vấn đề. Những người uống nhiều bia rượu sẽ có triệu chứng chán ăn, thường xuyên mất cảm giác ngon miệng.

4. Mệt mỏi toàn thân

Ảnh hưởng của bia rượu khiến cho cơ thể cảm thấy uể oải, mệt mỏi cả ngày. Điều này được cho là tín hiệu của gan đang quá tải để lọc bỏ các chất độc hại có trong bia rượu. Gan là một cơ quan quan trọng của cơ thể, do đó khi chức năng của nó bị ảnh hưởng bởi bia rượu sẽ dẫn đến việc cơ thể không đủ các chất dinh dưỡng. Biểu hiện rõ ràng nhất của bệnh gan chính là sự mệt mỏi kéo dài.

5. Sốt

Sốt có liên quan đến nhiều nguyên nhân như viêm hoặc nhiễm trùng. Sốt cao cũng có thể xảy ra ở một số bệnh, trong đó bệnh gan do bia rượu có triệu chứng sốt ở giai đoạn đầu. Do đó, cần lưu ý khi nhiệt độ cơ thể bất thường, cơn sốt kéo dài, nếu phân vân không biết có phải là do bia rượu gây ra không, bạn cần ngừng uống bia rượu và đến bệnh viện kiểm tra.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/uong-ruou-bia-nhieu-neu-co-dau-hieu-sau-phai-di-kham-ung-thu-gan-ngay-lap-tuc-d449531.html