Tưởng viêm mũi nhưng thực chất là ung thư vòm họng, 6 dấu hiệu này cơ thể đã cảnh báo

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 16:01 PM (GMT+7)

Ung thư vòm họng rất nguy hiểm nhưng dấu hiệu nhận biết không rõ ràng, bạn cần chú ý.

Một người đàn ông họ Trần, 50 tuổi, ở Trung Quốc nhập viện trong tình trạng bị nghẹt mũi nặng suốt 6 tháng. Ông có tiền sử hút thuốc thuốc lá hơn 20 năm. Thời gian gần đây, ông nhiều lần bị nghẹt mũi, thỉnh thoảng nhức đầu, ù tai nhưng nghĩ là viêm mũi nên không đến bệnh viện khám. Chỉ đến khi ông Trần khi xì mũi có thấy lẫn máu mới vội vã đến bệnh viện.

Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán ông Trần bị ung thư biểu mô vòm họng, kết quả bệnh lý cho thấy đã ở giai đoạn nặng. Bác sĩ cho biết, các triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư vòm họng không khác nhiều so với các triệu chứng của bệnh viêm mũi nên dễ dẫn đến chẩn đoán nhầm. Do đó, nếu bạn bị nghẹt mũi không rõ nguyên nhân, ù tai, nhức đầu, thậm chí có máu trong mũi thì phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Tỷ lệ mắc ung thư biểu mô vòm họng cao

Theo điều tra và nghiên cứu dịch tễ học, mặc dù ung thư biểu mô vòm họng có tỷ lệ mắc ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, nhưng chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, các nghiên cứu cho thấy, ung thư vòm họng có liên quan mật thiết đến yếu tố di truyền và môi trường, chẳng hạn như tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, nhiễm virus Epstein-Barr, hút thuốc lá, ăn cá muối, dưa muối và các thực phẩm khác có chứa nhiều nitrit.

Khi bị ung thư vòm họng, cơ thể sẽ phát ra 6 dấu hiệu cảnh báo này:

1. Đau đầu

Những dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh nhân ung thư biểu mô vòm họng là nhức đầu, tê mặt do liên quan đến dây thần kinh sọ và khối u ở cổ do di căn hạch. Các triệu chứng đau đầu do ung thư vòm họng gây ra thường biểu hiện như đau nửa đầu, đau dây thần kinh chẩm sau gáy.

2. Ù tai, giảm thính lực

Do ở 2 bên thành mũi họng đều có lỗ mở ống thính giác nên khi mầm bệnh phát triển trên vòm họng sẽ làm tắc lỗ mở, gây ra tình trạng bị ù tai. Khi bệnh tiến triển nặng, tế bào ung thư phát triển sẽ làm tổn thương dây thần kinh thính giác, gây giảm thính lực. Lúc này, nhiều người thường nhầm với bệnh viêm tai giữa hoặc các bệnh khác, làm chậm trễ việc chẩn đoán và điều trị.

3. Nghẹt mũi

Ung thư vòm họng hầu như gây ra tình trạng nghẹt mũi một bên ở giai đoạn đầu, giai đoạn muộn có thể xảy ra nghẹt mũi hai bên. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng dễ bị bỏ qua nhất và thường bị nhầm với bệnh viêm mũi.

4. Ho có đờm dính máu

Đây là dấu hiệu thường gặp nhất trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư vòm họng, đặc biệt là khi ho có đờm vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và hút mũi. Ngoài ra, người bệnh còn có thể thấy hốc mũi bên trong đỏ ngầu.

5. Sưng hạch bạch huyết ở cổ

Hầu hết bệnh nhân ung thư vòm họng sẽ bị sưng hạch ở cổ, đặc biệt là ở mang tai và sau má. Nếu bạn sờ thấy cục cứng, không đau, cần phải đi khám sớm.

6. Viêm tai giữa

Đối với những người trung niên trước đây chưa bị viêm tai giữa, nên đề phòng khả năng bị ung thư vòm họng nếu đột nhiên bị viêm tai giữa.

Với kỹ thuật và phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện nay, tỷ lệ sống thêm 5 năm đối với bệnh nhân ung thư biểu mô vòm họng chỉ bằng phương pháp xạ trị có thể lên tới hơn 70%, nếu phát hiện sớm có thể tăng lên 80% -90%. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo những người trung niên có tiền sử gia đình hay hút thuốc lá nên tầm soát ung thư vòm họng thường xuyên, phát hiện càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi càng cao.

Nguồn: http://danviet.vn/tuong-viem-mui-nhung-thuc-chat-la-ung-thu-vom-hong-6-dau-hieu-nay-co-the-da-canh-bao-5020211351622757.htm