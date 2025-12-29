Trẻ tiêm vaccine viêm não Nhật Bản nhưng vẫn mắc, bác sĩ chỉ sai lầm từ bố mẹ

Một bé trai 9 tuổi ở Quảng Ninh mới đây nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, nôn ói và nhanh chóng được chẩn đoán viêm não Nhật Bản. Theo hồ sơ tiêm chủng, bệnh nhi từng được tiêm mũi vaccine cơ bản khi còn nhỏ nhưng chưa được tiêm mũi nhắc lại.

Các bác sĩ nhận định, nguyên nhân mắc bệnh là do miễn dịch suy giảm xuống dưới ngưỡng bảo vệ vì khoảng cách giữa các mũi tiêm quá dài.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus viêm não Nhật Bản gây ra, lây truyền qua muỗi Culex. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng không đặc hiệu như sốt, đau đầu, nôn nhưng có thể nhanh chóng tiến triển nặng, gây rối loạn tri giác, co giật, tổn thương thần kinh và để lại di chứng lâu dài

Theo Hội Y học Dự phòng Việt Nam, tỷ lệ trẻ mắc viêm não Nhật Bản trong nhóm 5 - 14 tuổi chiếm 62% số ca năm 2023 và tăng lên 68% trong năm 2024.

Trẻ đã tiêm vaccine viêm não Nhật Bản nhưng vẫn có nguy cơ mắc nếu không tiêm mũi nhắc.

Đây là lứa tuổi có tần suất sinh hoạt ngoài trời cao, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và cũng là nhóm dễ bị bỏ sót các mũi tiêm nhắc. Trong khi đó, khả năng bảo vệ của vaccine ở nhóm trẻ lớn có thể đã suy giảm nếu không được tiêm nhắc đúng thời điểm.

PGS.TS.BS Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, miễn dịch giảm theo thời gian là quy luật sinh học bình thường. Nếu không có liều nhắc, nồng độ kháng thể sẽ xuống dưới ngưỡng bảo vệ và trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh khi bị muỗi mang virus đốt.

"Nhiều phụ huynh vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần tiêm đủ 3 mũi vaccine viêm não Nhật Bản trong chương trình tiêm chủng mở rộng là có thể được bảo vệ lâu dài. Trên thực tế, hiệu quả miễn dịch của vaccine sẽ giảm dần theo thời gian nếu không được tiêm nhắc. Đây là lý do nhiều trẻ dù đã tiêm vaccine từ nhỏ vẫn mắc bệnh khi lớn lên".

Theo khuyến cáo của Hội Y học Dự phòng Việt Nam, trẻ từ 12 tháng tuổi cần tiêm đủ 3 mũi vaccine viêm não Nhật Bản bất hoạt và phải tiêm nhắc mỗi 3 năm cho đến khi đủ 15 tuổi. Do đó, phụ huynh cần chủ động rà soát lịch tiêm chủng, đặc biệt ở nhóm trẻ 5 - 15 tuổi để tiêm nhắc, khôi phục miễn dịch, tránh rơi vào khoảng trống miễn dịch.