Cha mẹ lần lượt hiến gan, thận để kéo dài sự sống cho con

Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan đánh giá, quyết định hiến tạng của cha mẹ là yếu tố mang tính bước ngoặt, giúp kéo dài sự sống và mở ra cơ hội hồi phục cho cậu bé.

Hứa được chẩn đoán mắc bệnh Caroli từ khi còn nhỏ, một bệnh hiếm liên quan đến đường mật, kèm theo xơ gan và lách to. Đồng thời, em còn mắc bệnh thận đa nang di truyền lặn. Khi mới 4 tháng tuổi, em từng rơi vào tình trạng sốc tim và được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Những năm sau đó, bệnh tiến triển nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, khiến việc điều trị trở nên đặc biệt phức tạp.

Hứa chụp ảnh cùng mẹ tại họp báo hôm 15/4. Ảnh: CNA

Đầu năm 2025, khi chức năng gan suy giảm nghiêm trọng, mẹ Hứa đã hiến một phần gan để cứu con. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, chức năng thận của em xấu đi nhanh chóng. Một năm sau, đến tháng 1, người cha tiếp tục trở thành người hiến sống, trao cho con một quả thận.

"Ngay cả với bệnh nhân trưởng thành, việc thực hiện hai ca ghép tạng trong thời gian ngắn như vậy cũng rất hiếm", bác sĩ điều trị cho biết, đồng thời xác nhận đây là ca đầu tiên ở trẻ em tại bệnh viện.

Sau hai ca phẫu thuật lớn, sức khỏe của Hứa dần ổn định. Việc em có thể quay lại trường học được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình hồi phục. Theo bác sĩ, nếu tuân thủ điều trị và duy trì thuốc chống thải ghép, tiên lượng của em tích cực.

Mẹ của Hứa cho biết gia đình đã chuẩn bị cho khả năng hiến tạng từ nhiều năm trước. Trong suốt một thập kỷ, hai vợ chồng chủ động giữ gìn sức khỏe để đủ điều kiện y khoa khi cần thiết. "Chúng tôi luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể cho con", bà nói.

Hứa cùng các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc. Ảnh: CNA

Theo bệnh viện, ca bệnh cho thấy vai trò của phối hợp đa chuyên khoa, từ đánh giá trước phẫu thuật, thực hiện ghép tạng đến chăm sóc hậu phẫu, với sự tham gia của các chuyên gia nhi khoa, phẫu thuật ghép tạng, thận học, gây mê và điều dưỡng.

Bệnh viện cũng cho biết đã thực hiện hơn 1.500 ca ghép thận từ người hiến sống, với tỷ lệ sống sau 10 năm đạt khoảng 85%, cao hơn mức trung bình toàn quốc. Từ trường hợp của Hứa, đơn vị này tiếp tục kêu gọi cộng đồng quan tâm và ủng hộ hoạt động hiến tạng như một cách trao thêm cơ hội sống cho bệnh nhân.