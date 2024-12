TPHCM có nguy cơ nhiễm bệnh X từ Cộng hoà Dân chủ Congo?

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Châu Phi (CDC Châu Phi), một dịch bệnh chưa rõ nguyên nhân đang bùng phát tại khu vực Panzi, tỉnh Kwango, Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là khu vực nông thôn, thuộc tỉnh vùng sâu, cách xa thủ đô Kinshasa. Nơi đây vừa xảy ra tình trạng thiếu lương thực trong những tháng gần đây; điều kiện y tế thiếu thốn, tỷ lệ tiêm chủng thấp, khả năng tiếp cận chẩn đoán, quản lý ca bệnh rất hạn chế. Tổ chức Y tế thế giới cho biết, tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện có khoảng 25.6 triệu người đang sống trong hoàn cảnh thiếu lương thực, trong đó có gần 4.5 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Trẻ suy dinh dưỡng sẽ bị các biến chứng rất nặng và tử vong khi nhiễm các bệnh như sởi và các bệnh nhiễm trùng. Tính đến ngày 12/12/2024, đã ghi nhận tổng cộng 527 trường hợp mắc bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân, trong đó có 32 trường hợp tử vong tại các cơ sở y tế (tỷ lệ tử vong 6%). Các trường hợp mắc chủ yếu là trẻ em (53% số mắc và 54,8% số tử vong là dưới 5 tuổi) và tất cả các trường hợp nặng đều có suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Các triệu chứng của bệnh bao gồm: sốt, đau đầu, ho, sổ mũi và đau cơ. Theo WHO, mức độ nguy cơ tại khu vực xảy ra dịch (khu vực Panzi, tỉnh Kwango) cao, tuy nhiên ở cấp quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Congo nguy cơ là trung bình do đợt bùng phát hiện tại có tính chất cục bộ trong khu vực Panzi, tỉnh Kwango. Ở cấp độ khu vực và toàn cầu, WHO đánh giá mức độ nguy cơ thấp và chỉ lưu ý việc giám sát tại biên giới với quốc gia láng giềng gần khu vực xảy ra dịch là Angola. Hiện, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đang theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động thực hiện giám sát dựa vào sự kiện cùng thông tin về dịch bệnh tại CHDC Congo. Phối hợp với WHO cũng như đầu mối IHR các quốc gia để cập nhật, chia sẻ thông tin về dịch bệnh. Trường hợp có các diễn biến mới, Cục Y tế dự phòng sẽ phối hợp với WHO, USCDC và các đơn vị liên quan đánh giá nguy cơ để đề xuất các đáp ứng phù hợp, bao gồm việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế.