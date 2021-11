Thứ trưởng Bộ Y tế đưa tình huống nếu xuất hiện F0 trong trường học

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Thay vì thực hiện phong tỏa toàn trường trong thời gian dài, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, có thể thực hiện chỉ phong tỏa lớp học/tầng học/tòa nhà có F0.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 10:58 09/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +7.954 971.711 22.563 67 1 Đồng Nai +969 73.089 608 11 2 Hà Nội +111 5.314 60 0 3 TP.HCM +1.316 439.940 16.807 35 4 Bình Dương +823 239.781 2.503 8 5 An Giang +531 13.953 161 2 6 Tiền Giang +392 18.496 428 0 7 Kiên Giang +363 12.436 104 2 8 Tây Ninh +354 13.010 164 2 9 Đồng Tháp +351 11.139 268 0 10 Bình Thuận +267 6.983 71 0 11 Bạc Liêu +229 5.415 49 1 12 Cà Mau +222 2.946 16 0 13 Cần Thơ +178 8.510 139 1 14 Vĩnh Long +149 3.372 61 0 15 Bà Rịa - Vũng Tàu +149 5.517 52 0 16 Long An +136 35.824 507 0 17 Đắk Lắk +133 5.118 20 1 18 Hà Giang +133 1.745 0 0 19 Khánh Hòa +80 9.336 103 1 20 Bình Phước +79 2.241 13 1 21 Bến Tre +69 2.847 72 0 22 Bắc Ninh +68 2.536 14 0 23 Nam Định +67 518 1 0 24 Đắk Nông +60 1.134 8 0 25 Gia Lai +59 2.112 5 0 26 Nghệ An +58 2.703 18 0 27 Phú Thọ +57 1.181 0 0 28 Bắc Giang +56 6.249 14 0 29 Hậu Giang +54 1.699 5 1 30 Ninh Thuận +52 2.880 35 0 31 Trà Vinh +51 3.403 21 0 32 Bình Định +50 1.928 17 0 33 Quảng Bình +30 2.035 6 0 34 Lâm Đồng +29 688 3 0 35 Thanh Hóa +27 1.301 6 0 36 Đà Nẵng +21 5.069 74 0 37 Hưng Yên +18 412 2 0 38 Hà Tĩnh +17 597 5 0 39 Hải Phòng +16 84 0 0 40 Thái Nguyên +16 70 0 0 41 Quảng Nam +14 1.484 5 0 42 Quảng Ngãi +14 1.763 8 0 43 Thừa Thiên Huế +14 1.353 11 0 44 Sơn La +11 315 0 0 45 Hải Dương +11 259 1 0 46 Quảng Ninh +10 134 0 0 47 Hà Nam +9 1.158 0 0 48 Vĩnh Phúc +9 304 3 0 49 Phú Yên +7 3.189 34 0 50 Kon Tum +4 313 0 0 51 Điện Biên +4 170 0 0 52 Lai Châu +2 31 0 0 53 Tuyên Quang +2 29 0 0 54 Ninh Bình +2 122 0 0 55 Thái Bình +1 128 0 0 56 Lào Cai 0 149 0 0 57 Bắc Kạn 0 8 0 0 58 Yên Bái 0 16 0 0 59 Quảng Trị 0 501 2 0 60 Lạng Sơn 0 241 1 0 61 Sóc Trăng 0 6.408 58 1 62 Hòa Bình 0 23 0 0 63 Cao Bằng 0 2 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 08/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 92.330.317 Số mũi tiêm hôm qua 1.526.667

Thay vì thực hiện phong tỏa toàn trường có thể thực chỉ phong tỏa lớp học

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nêu bức tranh rộng hơn về việc WHO chưa thể dự báo dịch COVID-19 khi nào mới kết thúc và thời gian tới có xuất hiện biến chủng mới không.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. (Ảnh: NP),

Trong tình hình đó, các nước đã thay đổi biện pháp phòng chống dịch, từ chỗ quyết tâm không có virus chuyển sang đáp ứng với thời kỳ mới. Có 105/134 quốc gia đã mở cửa trường học.

Từ thực tế diễn biến dịch và giải pháp thích ứng của quốc tế; căn cứ tình hình thực tế trong nước, đặc biệt là kết quả tiêm vắc-xin, địa phương cần linh hoạt trong việc quyết định cho học sinh trở lại trường, căn cứ vào cấp độ dịch của các địa bàn cấp tỉnh, huyện, thậm chí đến từng đơn vị cấp xã.

Đối với tình huống trường học xuất hiện F0, theo lãnh đạo Bộ Y tế, cần lập tức khoanh vùng, sàng lọc F0, F1 và tổ chức cách ly tại nhà hoặc tập trung với các đối tượng này.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện phong tỏa toàn trường trong thời gian dài, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, có thể thực hiện chỉ phong tỏa lớp học/tầng học/tòa nhà có F0. Sau 24h khử khuẩn, vệ sinh lớp học/tầng học/tòa nhà đó, nhà trường có thể tổ chức hoạt động tại khu vực này.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, tỷ lệ tiêm phủ mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc đạt trên 75%. Dù tình hình dịch trên thế giới còn phức tạp, khó đoán nhưng đến tháng 9/2021, có 105/134 quốc gia đã mở cửa trường học trở lại.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 để phù hợp với tình hình thực tế. Các địa phương, nhân dân, các doanh nghiệp đón nhận với tâm thái hồ hởi, phấn khởi để thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành giáo dục và y tế ở các địa phương cần phối hợp rà soát, yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trong tình hình hiện nay. Kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch ở từng trường, hiệu trưởng phải là trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo cấp huyện phải phê duyệt kế hoạch của từng trường. Nếu nơi nào làm sai phải chịu trách nhiệm. Từng trường phải có kịch bản xử lý nếu có học sinh là F0.

"Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi. Do vắc-xin về từng đợt nên sẽ ưu tiên từng đối tượng. Tiêm theo lộ trình từ cao xuống thấp dần. Do đó, các địa phương phải tập trung thống kê, rà soát danh sách trẻ thuộc đối tượng tiêm. Đồng thời, tuyên truyền để phụ huynh thấy được lợi ích khi tiêm vắc-xin cho trẻ cũng như các tác dụng phụ có thể xảy ra. Địa điểm tiêm cũng có hướng dẫn cụ thể, trẻ có thể tiêm ở trạm y tế, điểm tiêm lưu động hay tiêm tại trường miễn sao đảm bảo các điều kiện an toàn", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Có 28 tỉnh thành phố trong cả nước đang tổ chức cho học sinh học trực tiếp

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, việc chưa thống nhất phương án, kịch bản xử lý khi phát hiện ca F0 trong trường học, dẫn đến địa phương thực hiện phong tỏa, ngừng hoạt động giáo dục trực tiếp trên diện rộng, ảnh hưởng đến kế hoạch và chất lượng giáo dục.

Cả nước hiện có 28 tỉnh thành phố trong cả nước đang tổ chức cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình; nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại tại các quận, huyện "vùng xanh" từ 15/11.

Với việc phát sinh các ổ dịch mới liên quan đến trường học, kế hoạch cho học sinh đi học trở lại phải có nhiều điều chỉnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đề nghị các địa phương thực hiện mạnh mẽ hơn nữa chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Quyết định 128. Những địa bàn thuộc cấp độ dịch 1 và 2, địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, kể cả trẻ mầm non được đi học trực tiếp. Khi học sinh quay trở lại trường học thì phải làm thế nào để đảm bảo an toàn nhất cho các em. Trẻ đến trường phải được an toàn và được hỗ trợ để thích ứng môi trường học tập mới sau nhiều tháng dài dạy học trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý học sinh.

Nguồn: http://danviet.vn/thu-truong-bo-y-te-dua-tinh-huong-neu-xuat-hien-f0-trong-truong-hoc-5020219119...Nguồn: http://danviet.vn/thu-truong-bo-y-te-dua-tinh-huong-neu-xuat-hien-f0-trong-truong-hoc-5020219119594856.htm