Sốc phản vệ, suýt mất mạng vì tự ý mua thuốc điều trị cúm

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa thông tin, ngày 11/1, kíp trực cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân M.Đ.C. (39 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả) trong tình trạng nổi mẩn đỏ, ngứa toàn thân, đau bụng, buồn nôn, tức ngực, khó thở.

Các triệu chứng xuất hiện chỉ khoảng 15 phút sau khi bệnh nhân uống một liều thuốc tự mua để điều trị biểu hiện giống cảm cúm.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã sử dụng một hỗn hợp gồm 6 loại thuốc, trong đó chỉ có 2 loại còn nguyên nhãn mác, 4 loại đã bị bóc rời, không rõ tên cũng như thành phần. Toàn bộ số thuốc được đựng trong túi nilon và sử dụng theo hướng dẫn của người bán.

Túi thuốc người bệnh tự mua điều trị. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ độ 3, mức độ nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng. Ngay lập tức, bệnh nhân được xử trí cấp cứu theo phác đồ phản vệ của Bộ Y tế, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị. Đáng chú ý, bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc trước đó.

Trước đó, trong tháng 12/2025, Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc, Thận nhân tạo của bệnh viện cũng đã tiếp nhận một trường hợp phản vệ độ 2 sau khi uống thuốc giảm đau tự mua.

Từ các ca bệnh trên, bệnh viện khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc khi không có đơn của bác sĩ, không dùng thuốc theo truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc, thành phần hoặc thuốc trộn lẫn. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc như ngứa, nổi mề đay, khó thở, buồn nôn, choáng váng, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.